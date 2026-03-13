Trump aconsejó a María Corina Machado que no vuelva a Venezuela por ahora

Los detalles Así se lo dijo el presidente de EEUU a la opositora venezolana durante la reunión de casi dos horas que mantuvieron hace una semana en la Casa Blanca, según informaciones del periódico 'The New York Times'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no regrese a Venezuela por ahora debido a preocupaciones sobre su seguridad, según informó 'The New York Times'. Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump le expresó a Machado que la situación en Venezuela es volátil. Aunque Machado insiste en regresar, no ha dado fechas. La relación entre Trump y Machado se ha tensado, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro y la continuidad de Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo venezolano. Trump ha aprovechado la popularidad de Machado en Florida para beneficios políticos, aunque su relación con la Casa Blanca sigue siendo complicada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó hace una semana a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no vuelva a Venezuela por ahora, al asegurar que le preocupa su seguridad, según ha informado este viernes el diario 'The New York Times'.

Trump ha transmitido ese mensaje a Machado durante la reunión de casi dos horas que mantuvo con la Premio Nobel de la Paz hace una semana en la Casa Blanca, tal como afirma el periódico, que cita a una fuente oficial estadounidense y a otra persona familiarizada con el contenido del encuentro.

No obstante, y pese a la recomendación de Trump, Machado insistió este jueves desde Santiago de Chile, donde el miércoles asistió a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast, en que su intención sigue siendo regresar a Venezuela, aunque no dio fechas para su retorno.

En la reunión en la Casa Blanca, un desayuno al que también asistió el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Trump le dijo a Machado que la situación en Venezuela es volátil y que es mejor que posponga su regreso por su propia seguridad, un mensaje que le han reiterado otros miembros del Gobierno de EE.UU., de acuerdo con el periódico.

Situación de Venezuela

La decisión de Trump de apostar por la continuidad en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, con la chavista Delcy Rodríguez ahora al frente del Ejecutivo, ha generado tensión en la relación con Machado y su entorno, añade el diario.

Mientras que Machado ha afirmado que puede haber elecciones en Venezuela en menos de un año, EEUU está negociando con Rodríguez un calendario más dilatado, que apunta a una votación en la segunda mitad de 2027, según fuentes cercanas al Gobierno venezolano citadas por el Times.

Por su lado, Marco Rubio ha dejado claro a Caracas que debe haber un líder elegido democráticamente en Venezuela para cuando Trump acabe su segundo mandato, en enero de 2029, agrega el rotativo.

Aunque Machado ha intentado congraciarse con Trump y ha llegado incluso a entregarle su propio Nobel de la Paz, su relación con la Casa Blanca no se ha recuperado del todo desde que, meses antes de la captura de Maduro, la líder opositora y su equipo insistiera que había fracturas en el Gobierno chavista, algo que enervó al Ejecutivo estadounidense, de acuerdo con el diario.

A algunas personas del círculo de Trump no les gusta que Machado descarte rotundamente cualquier negociación con el chavismo, y han promovido un intento de relacionarse con otros miembros de la oposición venezolana.

Por eso, el mes pasado, Trump invitó a su discurso anual sobre el estado de la unión al opositor centrista Enrique Márquez, y no a Machado, quien recibió invitaciones de otros miembros del Congreso pero decidió no asistir porque no la había convidado directamente el mandatario, revela el periódico. No obstante, Trump sí está aprovechando la popularidad de Machado en el sur de Florida para cosechar beneficios políticos: el pasado sábado, por ejemplo, el presidente llamó a la líder opositora y la puso en altavoz para que la escucharan otros políticos republicanos en una cena en su club de golf en Doral, en las afueras de Miami.

Con respecto al Nobel de la Paz, este mismo jueves, Trump ha asegurado que ya "no le interesa". El presidente estadounidense afirma que ya no quiere hablar de ese tema ni se postula como un hombre pacificador del mundo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.