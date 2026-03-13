Italia y Francia estarían negociando con Irán para que sus barcos puedan navegar por el estrecho de Ormuz

Giorgia Meloni y Emmanuel Macron, durante la cumbre de seguridad celebrada en Francia en febrero de 2025

Mientras tanto... Ni Roma ni París lo niegan. Lo único que matizan es que sus conversaciones no son de espaldas a EEUU ni al resto de países europeos.

Italia y Francia están negociando con Irán para permitir que sus barcos naveguen por el estrecho de Ormuz, según el 'Financial Times'. Aunque Roma y París aseguran que estas conversaciones no se realizan a espaldas de EEUU ni de otros países europeos, la situación en Ormuz es tan crítica que el paso de un barco es noticia, como ocurrió con el buque turco 'Rozana'. Además, Irán ha permitido el paso de dos buques indios de GLP y un petrolero saudí. España ha condenado enérgicamente los ataques desde Irán contra personal de Italia y Francia en Irak, lamentando la muerte de un soldado francés. El Gobierno español exige el cese de los ataques y aboga por la reanudación de negociaciones diplomáticas para restaurar la estabilidad en la región.

Italia y Francia se están moviendo para que sus barcos puedan navegar por el estrecho de Ormuz y están negociando directamente con Irán, según afirma el 'Financial Times'. Ni Roma ni París lo niegan, sino que solo matizan que sus conversaciones no son de espaldas a EEUU ni al resto de países europeos.

En estos momentos, el bloqueo de Ormuz es tal que el hecho de un barco pueda cruzarlo es noticia, como ha sucedido este viernes con un buque de bandera turca de nombre 'Rozana', algo que Turquía ha vendido como un verdadero logro.

Además, 'Reuters' ha informado de que Irán ha permitido que dos buques de gas licuado de petróleo (GLP) con bandera india naveguen a través del estrecho de Ormuz. Por otra parte, también está previsto que un buque petrolero saudí llegue a la India el sábado tras navegar a través del Estrecho alrededor del 1 de marzo, según datos de 'Lloyd's List Intelligence'.

Por su parte, el Gobierno de España ha condenado "tajantemente" este viernes los ataques desde Irán contra personal de Italia y Francia en Irak, y ha trasladado su pésame por el fallecimiento de un soldado francés en los mismos.

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ejecutivo ha condenado "enérgicamente" los ataques en Irak en los que el suboficial mayor francés Arnaud Frion perdió la vida y hubo varios heridos.

Además, el Ejecutivo ha expresado "sus más sentidas condolencias" al Gobierno y al pueblo francés "en este difícil momento" y ha trasladado sus "mejores deseos para la pronta recuperación de las personas heridas".

En este sentido, ha subrayado que este y otros "injustificables" ataques contra Irak y otros países de la región constituyen "una violación flagrante de su soberanía e independencia", y amenazan con deteriorar "aún más" la inestabilidad regional iniciada el 28 de febrero, con la ofensiva de Israel y EEUU contra el régimen de los Ayatolás.

Por todo ello, el Gobierno español ha exigido a Irán el cese inmediato de los ataques, y a todas las partes el respeto del derecho internacional y la reanudación de las negociaciones diplomáticas "como única manera de atajar la crisis, restablecer la estabilidad y avanzar hacia la paz en la región".

Así, el Ejecutivo ha recalcado el compromiso de España con la soberanía, la unidad y la estabilidad de Irak y ha instado "a la protección y respeto" de los contingentes destacados en la lucha contra el terrorismo y el Daesh, en la que también participa España.

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