Tres muertos y 70 heridos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Bomberos controlan un incendio luego del accidente de un camión de gas este miércoles, en Ciudad de México

Los detalles Un camión cisterna con capacidad para 49.500 litros de gas volcó y provocó una fuga masiva que, según Protección Civil, derivó en una explosión de enormes proporciones.

Una explosión de un camión cisterna con 49.500 litros de gas en el oriente de la Ciudad de México dejó tres muertos y al menos setenta heridos. La alcaldesa Clara Brugada informó que 28 vehículos resultaron dañados y que los peritajes están en curso. Entre los heridos hay dos personas sin identificar, y se publicará una lista preliminar de víctimas. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la coordinación de las autoridades para atender la emergencia. El camión, de Transportadora Silza S.A. de C.V., no tenía pólizas de seguro registradas. La explosión ocurrió en una zona de alto tránsito, causando graves lesiones y cierre de vialidades.

Tres personas murieron y al menos setenta resultaron heridas tras la explosión de un camión cisterna con capacidad para 49.500 litros de gas en el oriente de la Ciudad de México. La alcaldesa Clara Brugada ha informado que, además de los lesionados, 28 vehículos resultaron dañados y que los peritajes están en curso bajo la Fiscalía capitalina.

Según Protección Civil, la volcadura del camión provocó la fuga masiva de gas que culminó en una explosión de enormes proporciones. La onda expansiva causó quemaduras de segundo y tercer grado e intoxicaciones entre los heridos, además del cierre de vialidades clave en la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Desde el lugar del siniestro, Brugada ha precisado que entre los heridos —51 hombres y 16 mujeres— hay dos personas aún sin identificar, y ha anunciado que se publicará una lista preliminar de víctimas para dar certidumbre a los familiares.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su solidaridad con los afectados y destacó la coordinación de Protección Civil Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la red hospitalaria para atender la emergencia, además de reconocer la labor de los cuerpos de rescate.

El vehículo, identificado como propiedad de Transportadora Silza S.A. de C.V., filial del Grupo Tomza, contaba con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía, aunque la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) señaló que la empresa no había registrado pólizas de seguro de responsabilidad civil ni ambiental vinculadas a este permiso.

El conductor del camión sobrevivió y figura entre los heridos. El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas en el Puente de la Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, una de las zonas de mayor tránsito vehicular de la capital.