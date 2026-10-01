Netanyahu apunta a un "adoctrinamiento radical yihadista" en el piloto del vuelo de 'FlyDubai' y señala una posible conexión con Irán

Los detalles El primer ministro ha puesto en duda el papel iraní en el apuñalamiento de un piloto omaní a su compañero de cabina y en su intento de "tratar de estrellar la aeronave con sus ocupantes".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que el piloto omaní del vuelo de 'FlyDubai' que apuñaló a su compañero de cabina estaba bajo un "adoctrinamiento radical yihadista", y sugirió una posible conexión con Irán. Según Netanyahu, el piloto intentó estrellar la aeronave con sus ocupantes. Israel Katz, ministro de Defensa, calificó el incidente como un "intento de atentado terrorista yihadista", el cual fue frustrado por pasajeros israelíes que intervinieron. Los ministros Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich también condenaron el suceso como un acto de terrorismo contra Israel. El vuelo, que iba de Dubái a Tel Aviv, tuvo que desviarse a Arabia Saudí debido al altercado.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha afirmado que tienen constancia de un "adoctrinamiento radical yihadista" en el piloto omaní del vuelo de 'FlyDubai' que apuñaló a su compañero de cabina y que, apuntan los hebreos, "intentó estrellar" la aeronave con sus ocupantes.

Así lo ha afirmado en una entrevista con 'Fox News', donde además de señalar ese "adoctrinamiento radical yihadista" ha apuntado a una posible conexión con Irán en lo sucedido.

Todo sucedió en un vuelo de 'FlyDubai'. Uno en el que uno de los pilotos, de Omán, apuñaló a su compañero, indio, en la cabina para, según han apuntado los israelíes, "tratar de estrellar el avión con sus ocupantes".

"Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes", afirmó el primer ministro en un vídeo emitido por su oficina.

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, calificó los hechos como "un intento de atentado terrorista yihadista". "El grave incidente a bordo del vuelo de 'FlyDubai fue un intento de atentado terrorista yihadista, solo frustrado por el heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación", insistió.

Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, ministros de Seguridad Nacional y Finanzas de Israel de claro carácter ultraderechista, hablaron de "terrorismo", contra Israel: "La ingenua idea de que nuestros enemigos valoran la vida y merecen nuestra compasión recibió esta mañana otro sombrío recordatorio: un terrorista que planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo".

En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk, publicado por 'Flightradar24', se ve cómo antes de atravesar la frontera con Jordania la aeronave, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud. Siguió una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera dio media vuelta, cogió dirección sur y enfiló hacia Tabuk.

"El centro de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz de Tabuk recibió una llamada de auxilio del vuelo número FZ1073, perteneciente a la aerolínea 'FlyDubai', para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto", se apunta en la nota, que añade que esto ocurrió a las 08.44 hora local.

El avión volaba desde Dubái a Tel Aviv y, tal y como contó el Ministerio de Transporte israelí, se desvió a Arabia Saudí por un "altercado entre la tripulación". Ahora, Netanyahu apunta a un "adoctrinamiento radical yihadista" en el piloto que cometió el ataque.

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