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Trump dice ahora que "se acerca" el momento de llegar a un acuerdo con Irán o de "volarlos por los aires"

El contexto Estas declaraciones se producen apenas unas horas después de que el Gobierno de Irán confirmara la recepción de la respuesta oficial de Washington a su última propuesta de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparece ante periodistas en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparece ante periodistas en la Casa BlancaAgencia AP
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que "se acerca el momento" de tomar una decisión definitiva sobre Irán, sugiriendo que su Administración podría optar por alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra o "quizás volarlos por los aires", asegurando que el conflicto en el estrecho de Ormuz concluirá "muy pronto de una forma u otra".

En respuesta a las preguntas de la prensa desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca, sobre cómo lograr un pacto cuando se lidia con una contraparte "loca" e "irracional", el mandatario estadounidense ha respondido que "tal vez los volemos por los aires. Tenemos que tomar esa decisión. Los volamos por los aires o hacemos un trato, pero el momento se acerca".

Estas declaraciones se producen apenas unas horas después de que el Gobierno de Irán confirmara la recepción de la respuesta oficial de Washington a su última propuesta de paz.

La portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemé Mohajerani, detalló el miércoles que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, presentó un informe sobre sus recientes gestiones en Nueva York, defendiendo la vía diplomática para desbloquear la situación pese a que Trump había calificado previamente de "inaceptable" el plan de Teherán, el cual contemplaba reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si se aceptaban sus condiciones.

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