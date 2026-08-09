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"Está lleno de mierda"

De Mamdani al nuevo líder demócrata en Michigan: Trump vuelve a agitar el fantasma del "comunismo" ante el avance de la izquierda en EEUU

El contexto Abdul El-Sayed será el candidato del Partido Demócrata al Senado por el estado de Michigan después de que imponerse por apenas 15.000 votos a la moderada Haley Stevens en una votación vista como clave en la organización de cara a los comicios legislativos de noviembre.

Trump, al ataque contra El-Sayed tras su victoria en las primarias demócratas en Michigan

Abdul El-Sayed será el candidato del Partido Demócrata al Senado por el estado de Michigan. Lo será tras imponerse en las primarias de dicho Estado a Haley Stevens en lo que supondrá, inevitablemente, un giro a la izquierda de la formación. Un viraje que ha servido para que Donald Trump reavive el fantasma de la amenaza "comunista".

"Es un perdedor comunista que odia a los judíos e Israel. Es el ganador en su contienda contra la socialista Stevens", dijo el presidente estadounidense tras conocer la victoria de El-Sayed en las primarias. De hecho, le ha acusado de estar "lleno de mierda". No obstante, el candidato al Senado por Michigan ha asegurado ser un capitalista reformista cuyo único objetivo es "que las familias puedan poner la compra en el carrito y pagar".

Sin embargo, por abruptas que suenen sus palabras, no es la primera vez que Trump se dirige en esos términos a un adversario demócrata. También llamó "comunista" al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por sus propuestas sociales para tratar de erradicar la pobreza de la capital neoyorkina.

También ha asegurado que Alexandria Ocasio-Cortez, congresista por Nueva York, es una amenaza para el capitalismo por su eslogan "Tax the rich" (Impuestos para los ricos), llegando a burlarse de su nombre en actos de campaña por su ascendencia puertorriqueña.

Ni siquiera la exvicepresidenta Kamala Harris, representante del sector más centrista del Partido Demócrata, se libró de sus bravuconadas en la última campaña electoral, en la que acusó a la entonces candidata de ser "comunista" y "marxista radical". Porque no basta que hayan pasado 37 años de la caída del Muro de Berlín para que Trump siga considerando al comunismo como la mayor amenaza para los Estados Unidos.

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