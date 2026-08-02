Un trabajador mata a puñaladas a tres compañeros en una fábrica de Sao Paulo y después se suicida en prisión

Los detalles Según el informe policial, varios testigos han explicado que el atacante sufría acoso laboral por parte de dos de las víctimas. La tercera falleció al tratar de detener la agresión.

Un trabajador de 33 años, Claudio Henrique da Silva, ha asesinado a puñaladas a tres compañeros en una fábrica de limpieza en Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, y posteriormente se ha quitado la vida en prisión. El incidente ocurrió a las 05:00 en el barrio de Rudge Ramos. Da Silva acudió al lugar fuera de su horario laboral para atacar a tres empleados de 39, 44 y 54 años. Testigos han señalado que el agresor sufría acoso laboral por parte de dos de las víctimas. La Policía Militar lo arrestó en la fábrica y la Secretaría de Seguridad Pública ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del suicidio, mientras la Policía Civil investiga el triple homicidio.

Un trabajador de 33 años ha matado a puñaladas a tres compañeros en una fábrica de limpieza en Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo. Posteriormente, ya en prisión, se ha quitado la vida.

El suceso ha tenido lugar a eso de las 05:00 en las instalaciones de la compañía en el barrio de Rudge Ramos. Según la Policía, el agresor, identificado como Claudio Henrique da Silva, acudió al centro de trabajo fuera de su horario para atacar a tres empleados de 39, 44 y 54 años.

Tal y como dice el informe policial, al que ha tenido acceso 'Folha de S. Paulo', varios testigos han explicado que el atacante sufría acoso laboral por parte de dos de los fallecidos. La tercera víctima ha muerto al intentar detener la agresión.

La Policía Militar ha arrestado al agresor en la misma fábrica y lo ha trasladado a la comisaría de la zona, donde se ha suicidado dentro de la celda.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha confirmado que el Departamento de Asuntos Internos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suicidio, mientras la Policía Civil investiga el triple homicidio.

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