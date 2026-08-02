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Un trabajador mata a puñaladas a tres compañeros en una fábrica de Sao Paulo y después se suicida en prisión

Los detalles Según el informe policial, varios testigos han explicado que el atacante sufría acoso laboral por parte de dos de las víctimas. La tercera falleció al tratar de detener la agresión.

Policía de Brasil, en una foto de archivo Policía de Brasil, en una foto de archivoEuropa Press
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Un trabajador de 33 años ha matado a puñaladas a tres compañeros en una fábrica de limpieza en Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo. Posteriormente, ya en prisión, se ha quitado la vida.

El suceso ha tenido lugar a eso de las 05:00 en las instalaciones de la compañía en el barrio de Rudge Ramos. Según la Policía, el agresor, identificado como Claudio Henrique da Silva, acudió al centro de trabajo fuera de su horario para atacar a tres empleados de 39, 44 y 54 años.

Tal y como dice el informe policial, al que ha tenido acceso 'Folha de S. Paulo', varios testigos han explicado que el atacante sufría acoso laboral por parte de dos de los fallecidos. La tercera víctima ha muerto al intentar detener la agresión.

La Policía Militar ha arrestado al agresor en la misma fábrica y lo ha trasladado a la comisaría de la zona, donde se ha suicidado dentro de la celda.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha confirmado que el Departamento de Asuntos Internos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suicidio, mientras la Policía Civil investiga el triple homicidio.

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