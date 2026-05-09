¿La verdad está ahí fuera?: objetos blancos girando, bolas de luz y todas las teorías sobre los ovnis.

Los detalles Los rumores sobre la existencia de estos objetos o de los aliens se han reavivado tras la desclasificación de 162 archivos del Pentágono, ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que podrían dar a entender si hay vida extraterrestre.

Los ovnis han sido un misterio persistente a lo largo de la historia, avivado recientemente por la desclasificación de 162 archivos del Pentágono, ordenada por Donald Trump. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirma que estos documentos han alimentado especulaciones justificadas y ahora el público estadounidense puede acceder a ellos. Entre los materiales, se encuentran 20 vídeos de ovnis, incluyendo uno que muestra un punto blanco recorriendo un parque eólico. Trump asegura que el objetivo es promover la transparencia sobre la vida extraterrestre, aunque no hay consenso sobre las anomalías observadas. En 2022, EE.UU. creó una oficina para estudiar estas imágenes, que antes solo conocían los gobiernos. Barack Obama ha afirmado que los ovnis son reales, aunque él no ha visto ninguno. La pregunta sobre la existencia de vida extraterrestre persiste.

Los ovnis se han convertido a lo largo de la historia en el misterio por excelencia. Las teorías sobre su existencia se han reavivado tras la desclasificación de 162 archivos del Pentágono, ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que podrían dar a entender qué hay ahí fuera.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostiene que "estos documentos han alimentado durante mucho tiempo, de manera justificada, las especulaciones, y es hora de que el pueblo estadounidense pueda tener acceso directo a ellos".

En las imágenes aparece un punto blanco que recorre a gran velocidad un parque eólico y, al llegar al final, da un giro de 180 grados para recorrerlo de nuevo. Es uno de los 20 vídeos de ovnis que el mandatario republicano ha desclasificado.

"Vamos a publicar mucha información que no habíamos publicado antes. La gente lleva mucho tiempo pensando en los ovnis, quieren saber sobre ellos y todo lo relacionado", explicaba el líder de EEUU. El objetivo, según el gobierno trumpista, es promover la transpariencia sobre la posibilidad de vida más alla de la tierra.

Eso sí, aclaran que no hay consenso sobre la naturaleza de anomalías como las que se perciben en las imágenes: "Así que pueden salir y comprobar si ese fenómeno es correcto. Ya lo averiguarán". En ellas, se ven cómo bolas de luz cruzan cerca de edificios o de barcos.

Dada su importancia, para estudiar todas estas imagenes, EEUU creó en 2022 una oficina dedicada a la materia. Imágenes que, hasta este momento, solo habían visto los distintos gobiernos de Estados Unidos, convirtiendo a algunos de ellos en creyentes de los aliens.

El expresidente Barack Obama aseguró en una entrevista que estos "son reales", pero que él no los ha visto y que "no los están guardando en el Área 51": "No hay una instalación subterránea, a menos que exista una conspiración enorme y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos". Mientras tanto, la pregunta sigue presente: ¿la verdad está ahí fuera?

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