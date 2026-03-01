Todo pasa por Mar-a-Lago: Trump vuelve a alterar el orden mundial mientras observa desde su residencia en Florida

Los detalles Una reunión de la plana mayor estadounidense presidida por el propio Trump se celebró en la residencia del republicano, donde estaba el director de la CIA, Marco Rubio o el Jefe del Estado Mayor.

Mar-a-Lago, en Florida, es el refugio favorito de Donald Trump, donde pasa casi todos los fines de semana desde su mandato en la Casa Blanca. Este lugar se ha convertido en su centro de operaciones, desde donde toma decisiones cruciales para Estados Unidos. Tras el ataque a Irán, la Casa Blanca publicó imágenes del gabinete de emergencias durante la operación 'Furia Épica', presidida por Trump. En las fotos, Trump aparece sin corbata y con una gorra de USA. Durante la operación, coordinó con altos funcionarios y, posteriormente, asistió a una fiesta en Mar-a-Lago. Desde allí, Trump lanzó amenazas a Irán, advirtiendo de represalias sin precedentes.

Mar-a-Lago es su casa, el lugar favorito del mundo para Donald Trump. Allí, en Florida, tiene hasta su propia calle y es donde va casi cada fin de semana desde la Casa Blanca. Y ahora parece que lo ha convertido en su base de operaciones y desde allí el presidente de Estados Unidos toma las decisiones más importantes de su país.

Horas después del ataque a Irán, la Casa Blanca ha publicado unas imágenes inéditas del gabinete de emergencias durante la operación denominada 'Furia Épica'. Una reunión de la plana mayor estadounidense presidida por el propio Trump. En las instantáneas se puede ver al republicano con traje, sin corbata y con una gorra. Esta vez más escueta, de color blanco y con la siglas USA en referencia al país que lidera.

Durante la operación, habla tanto con el director de la CIA como con su secretario de Estado, Marco Rubio. Comparte confidencias con su jefa de gabinete y escucha atentamente al Jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine. Y, no sabemos si antes o después, Trump apareció en una fiesta en Mar-a-Lago. Como buen anfitrión saludó a los suyos y volvió al trabajo.

Porque desde allí el republicano parece sentirse libre para amenazar a todo el mundo: "Irán acaba de declarar que van a golpear muy fuerte hoy, más fuerte que nunca. Sin embargo, es mejor que no lo hagan porque si lo hacen, ¡los golpearemos con una fuerza que nunca antes se había visto!".

Y desde su residencia estalló el conflicto cuando el ejército estadounidense inició las operaciones de un combate que Trump siguió las últimas noticias de despliegue militar en Irán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.