Pedro Rodríguez: "Irán está en su momento más débil; la bomba nuclear siempre ha estado lejos"

El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, afirma que Irán atraviesa su momento más débil, contradiciendo las declaraciones del expresidente Trump sobre el peligro que representa para Estados Unidos. Rodríguez destaca que Irán está lejos de poseer una bomba nuclear, ya que solo ha enriquecido uranio al 60%, lejos del 90% necesario. También señala que Irán es un país dividido, con una población joven que no vivió la revolución de 1979 y que experimenta descontento con el régimen actual. Además, menciona que algunos benefician del régimen, mientras otros recuerdan con nostalgia el periodo anterior a la Revolución Islámica.

Así, Pedro Rodríguez ha apuntado que Irán "es un país muy dividido" que atraviesa "un momento de extrema debilidad, lo que hace pensar si el régimen de una vez por todas tiene más pasado que futuro".

En lo referente a las celebraciones en las calles de Irán tras la muerte de Jamenei, el experto ha apuntado a que se trata de "gente joven", lo que "explica mucho de lo que está ocurriendo en Irán". "La mitad de la población tiene menos de 30 años, por lo que no tienen ni idea de quién fue el sha, de lo que pasó en la revolución de 1979. La única experiencia que tienen, la única referencia, es este reino de terror cada vez más brutal liderado por Jamenei", ha declarado el profesor, al tiempo que ha apostillado que, además, "hay gente que vive muy bien gracias al régimen y a lo mejor hasta hay personas que piensan que con el sha todo era un desastre y que la Revolución Islámica ofrecía una alternativa de futuro para el país".

