Theresa May exigirá a Bruselas reabrir el acuerdo del Brexit para salir de la UE

Entre los "mensajes clave" que May transmitirá al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, la mandataria británica enfatizará que son necesarios cambios "legalmente vinculantes" en el mecanismo de salvaguarda para Irlanda del Norte.

"Eso significa que van a ser necesarios cambios en el acuerdo de salida", detalló ese portavoz, que admite que la jefa de Gobierno es consciente de que su objetivo "no va a ser sencillo" de lograr.

Sin embargo, el presidente de la CE insistió en que el bloque comunitario no está dispuesto a modificar la cláusula de salvaguarda, diseñada para evitar una frontera entre las dos Irlandas tras el Brexit.

"Mañana tendré el placer de dar la bienvenida a la primera ministra británica y ella sabe que la Comisión no está preparada para reabrir la cuestión", recalcó Juncker.

Aún así, la jefa de Gobierno argumentará que el Parlamento británico ha enviado "un mensaje inequívoco de que son necesarios cambios".

La Cámara de los Comunes aprobó la semana pasada una enmienda que insta al Gobierno a buscar "arreglos alternativos" a la salvaguarda para Irlanda del Norte.

La UE defiende ese mecanismo a fin de evitar romper los acuerdos de paz firmados en la región en 1998, que establecen que no habrá una frontera en la isla de Irlanda, y para proteger la integridad del mercado único comunitario mientras no se llegue a un nuevo acuerdo comercial con Londres, lo que puede tardar años.

La facción más euroescéptica del Partido Conservador, sin embargo, alerta que el Reino Unido tendrá dificultades para firmar acuerdos comerciales con terceros países mientras esa salvaguarda le mantenga integrado en las estructuras comerciales europeas.

Según el portavoz de May, la primera ministra trasladará a Bruselas que el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, "también está preocupado por la salvaguarda".

"Es un asunto que necesita ser resuelto, no solo en opinión de nuestros diputados conservadores y el Partido Democrático Unionista (DUP) -socios de May-, sino en opinión de parlamentarios de diversas formaciones", indicó el portavoz de Downing Street.

"El Gobierno quiere ahora trabajar de forma urgente con la Unión Europea para lograr esos cambios", agrega esa fuente, que pide a todas las partes implicadas mostrar "determinación" y "hacer lo que es necesario".

May espera lograr cambios en el acuerdo de salida y volver a presentarlo ante el Parlamento británico "lo antes posible". El pasado 15 de enero, los Comunes lo rechazaron por una amplia mayoría de 230 votos.

El Reino Unido abandonará la UE de forma no negociada si no ha ratificado un acuerdo el próximo 29 de marzo o si no ha pedido una extensión del plazo, que debe ser aprobada por los 27 miembros restantes del bloque comunitario.