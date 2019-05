La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado su dimisión como líder del partido conservador para el próximo 7 de junio. Tras dejar el cargo, se iniciará el proceso para designar a quien la suceda al frente de los 'tories', que podría durar varias semanas y durante el cual May seguirá temporalmente como jefa del Ejecutivo en funciones.

Así lo ha comunicado May durante una esperada comparecencia ante el número 10 de Downing Street, celebrada después de reunirse con el presidente de su grupo parlamentario, Graham Brady, para discutir su futuro.

La 'premier' ha lamentado no haber logrado el consenso necesario para sacar adelante su acuerdo y ha defendido haber actuado como creyó más adecuado. "Tristemente, no lo he conseguido", ha dicho, visiblemente emocionada.

La primera ministra ha expresado con voz entrecortada su gratitud por los casi tres años que ha pasado en el cargo, que ha calificado como "el honor de su vida" y ha hecho hincapié en que ha sido "la segunda primera ministra mujer de Reino Unido, pero ciertamente no la última".

May, que ha conminado a su sucesor o sucesora a cumplir el mandato de los británicos en el referéndum de 2016, llevaba meses en la cuerda floja por los sucesivos rechazos del Parlamento a su plan del Brexit, pactado con Bruselas.

Tras tres votaciones fallidas en la Cámara de los Comunes, la primera de ellas en enero, las especulaciones sobre su continuidad al frente de los 'tories' se habían disparado, especialmente cuando abrió la puerta a celebrar un segundo referéndum si se aprobaba su acuerdo.

Su salida deja un panorama incierto para Reino Unido, con el 31 de octubre como fecha fijada, tras la última prórroga concedida por Bruselas, como fecha para el divorcio entre Londres y la UE.

Por otra parte, la dimisión de May abre una carrera por el liderazgo 'tory' en la que el polémico exministro de Asuntos Exteriores y uno de los artífices del Brexit, Boris Johnson, parte como favorito.

Además, a falta de conocer los resultados de las elecciones europeas, celebradas ayer en el país británico, las encuestas otorgaban la victoria al nacionalista Partido del Brexit de Nigel Farage, lo que añade aún más temores de que finalmente se produzca una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo.