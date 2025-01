"Amenaza para la vida" por el temporal Éowyn en Irlanda: cortes de luz y servicios públicos suspendidos durante varios días

Más de 700.000 hogares y locales de la República de Irlanda se encuentran este viernes sin electricidad por la tormenta Éowyn, que azota toda la isla con rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora.

El temporal ha provocado asimismo cortes de electricidad en casi 100.000 propiedades de la provincia británica de Irlanda del Norte, donde también se han registrado rachas de viento récord de hasta 148 kilómetros por hora.

Por primera vez en su historia, sus respectivas oficinas meteorológicas, Met Éireann y Met Office, activaron este jueves la alerta roja para toda la isla ante la "amenaza para la vida" que presenta Éowyn.

Tanto en el sur como en el norte de Irlanda, los colegios e universidades permanecen cerrados hoy, al tiempo que se han cancelado todos los servicios de transporte público.

La mayoría de los supermercados han enviado mensajes a los clientes para avisar que abrirán las puertas toda vez que la alerta roja pase durante la jordana de hoy, mientras que los hospitales han cancelado las citas de pacientes y servicios no urgentes.

La compañía nacional de electricidad de la República ESB ha informado en un comunicado de que la tormenta ha producido "daños generalizados, extensos y sin precedentes a la infraestructura eléctrica".

"Prevemos cortes adicionales significativos a medida que la Éowyn avance por el país", ha indicado ESB, que ha advertido de que tardará "varios días" en restablecer el suministro en todo el país.

Además de las cancelaciones en el transporte público por carretera, ferrocarril y transbordadores, el aeropuerto de Dublín ha confirmado la suspensión de más de 230 vuelos, un número que podría aumentar durante el resto de la jornada. Met Éireann prevé que los efectos más devastadores de la tormenta Éowyn podrían decaer a primera hora de la tarde de hoy, cuando cambiaría la alerta roja por la naranja.

"La gente no debe salir durante toda esta mañana. Esta advertencia ha sido muy anunciada durante los últimos días. Es roja, y roja fuerte, es un récord. Eso significa que las áreas que normalmente no reciben vientos de esta magnitud los están recibiendo en este caso", ha explicado el experto de la Met Gerry Murphy. "Todo habrá terminado esta tarde, así que no merece la pena arriesgarse para mantenerse a salvo", ha agregado el meteorólogo a la cadena pública irlandesa