Venezolanos dentro y fuera del país toman las calles tras la captura de Maduro: "A nivel comercial todo se paró"

La detención de Nicolás Maduro ha generado incertidumbre y miedo entre los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. En Venezuela, la prioridad es abastecerse de alimentos, agua y medicamentos, lo que ha provocado largas colas en Caracas. Mientras algunos se preparan para lo que pueda suceder, otros se manifiestan a favor del regreso de Maduro. En contraste, hay una tenue esperanza de cambio, que se siente más en el exterior, en países como Colombia y Costa Rica. En España, se han realizado concentraciones a favor y en contra del ataque, con la mirada puesta en la situación de sus familiares en Venezuela.

La incertidumbre y el miedo por lo que pueda pasar en Venezuela son sentimientos comunes entre los venezolanos, tanto los que están dentro como fuera del país. Pero la forma en que viven estas últimas horas tras la detención de Nicolás Maduro es completamente diferente.

Dentro de Venezuela, la prioridad ahora es abastecerse de alimentos, agua y medicamentos. Las largas colas en los establecimientos de Caracas son un síntoma de ello. Los venezolanos intentan sacar dinero para ir a comprar ante el temor de lo que pueda pasar en los próximos días. "A nivel comercial todo se paró", comenta un joven venezolano.

Mientras algunos hacen cola en supermercados o gasolineras, otros se manifiestan a favor del regreso de Maduro. Solo unos pocos partidarios del chavismo han salido a manifestarse contra el imperialismo de Estados Unidos. "Que viva Bolívar", gritan. "Vamos a estar aquí luchando hasta que nos devuelvan a Nicolás", señala una ciudadana.

En la otra cara de la moneda, se puede palpar la esperanza de un cambio. "Expectativas y esperanza de que venga algo mejor", dicen algunos. Una alegría por la captura de Maduro que ha recorrido las calles de otros países de Latinoamérica, como Colombia, donde la gente ha tomado las calles a golpe de baile.

"Venezuela libre"

También en Costa Rica o Argentina, donde han salido a celebrar el fin del régimen al grito de "Venezuela libre". No así en México, donde a Maduro le califican como "Nicolás, el hombre de paz".

España no ha sido menos. Este sábado ya tuvieron lugar concentraciones multitudinarias tanto a favor como en contra del ataque, siempre pendientes de los familiares que están viviendo en primera persona la situación en Venezuela. En la Puerta del Sol madrileña fueron cientos los que salieron a celebrar. "Tenemos la esperanza de que va a ser una transición democrática", afirmaba un joven.

Todos ellos, eso sí, siempre pendientes de sus familiares que han quedado en el país y a la espera de lo que está por llegar que, de momento, es una incógnita.

