Cientos de venezolanos celebran en Madrid la captura de Maduro y exigen el fin del régimen

Los detalles Los asistentes han llevado a la Puerta del Sol carteles en los que piden libertad para los presos políticos. Así, han expresado su preocupacion sobre la transición democrática del poder venezolano y aseguran haber sentido miedo tras los ataques.

La Puerta del Sol de Madrid ha acogido este sábado a cientos de ciudadanos venezolanos que se han reunido para exigir el fin del régimen del presidente Nicolás Maduro y celebrar su captura tras la oleada de ataques perpetrados por Estados Unidos. Entre saltos y bailes, los asistentes han aplaudido la operación estadounidense bajo el grito: "Este Gobierno ya cayó".

Asimismo, en una plaza inundada de bandera venezolanas, portaban carteles en los que piden libertad para los presos políticos y han expresado su preocupacion sobre la transición democrática del poder, por la que se sienten esperanzados.

Muchos de los miles de venezolanos que viven actualmente en España se vieron obligados a huir de su país tras el comienzo del régimen de Maduro, por lo que las informaciones de este sábado han supuesto un soplo de aire fresco.

"Estamos aquí porque María Corina Machado y Edmundo González nos necesitan movilizados a los que estamos fuera. Tenemos la esperanza de que definitivamente el dictador de Venezuela sea juzgado como debe ser y que Venezuela tome otro rumbo, el rumbo de la libertad y de la libre expresión", ha expresado una mujer que lleva 10 años residiendo en Madrid y que se fue de Venezuela "huyendo de la dictadura".

De esta manera, algunos ciudadanos dan por hecho que su próxima líder será María Corina Machado. Pero no todo ha girado en torno a la celebración, sino que el miedo se ha apoderado de muchas familias al conocer que Caracas estaba siendo bombardeada.

Aún sienten terror a las represalias del Gobierno de Maduro, que tal y como ha anunciado el mismo presidente de EEUU, Donald Trump, ha sido capturado junto a su mujer en la intensa madrugada de este sábado.

Agradecimientos a Trump

En la concentración se han podido ver diferentes pancartas con mensajes de agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como 'gracias Trump por el milagro' o 'Trump, gracias por darnos libertad', entre otros. Uno de los manifestantes ha asegurado que "este es el mejor regalo de Navidad que Trump podría haber hecho a Venezuela" al tiempo que colocaba una bandera venezolana en el árbol de Navidad de la Puerta del Sol. "Estamos infinitamente agradecidos", ha expresado.

"Agradecemos muchísimo a Trump por lo que hizo. Fue el único que tuvo la valentía ya que esto se viene dando desde hace muchos años y nadie hacía nada", ha añadido mientras los participantes realizaban cánticos de 'viva Venezuela', 'viva la libertad' y entre abucheos a Maduro.

Convocan una protesta contra la 'agresión imperialista'

Por otro lado, la Internacional Antifascista ha convocado una concentración este domingo a las 12.00 horas frente a la Embajada de Estados Unidos en España, situada en la calle Serrano número 75 de Madrid, para protestar "contra la agresión imperialista y por la paz y la soberanía de los pueblos".

El cartel de la convocatoria ha sido difundido este sábado, entre otros, por el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien ha llamado a no dar "ni un paso atrás contra el imperialismo" dirigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "que codicia los recursos de Venezuela".

Santiago ha defendido el derecho internacional y la paz, y ha afirmado que "el pueblo venezolano es soberano". Asimismo, ha llamado a que "las calles desborden mañana solidaridad internacionalista ante la agresión a un pueblo hermano".

