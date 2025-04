El Supremo británico excluye a las transexuales del término 'mujer' en la Ley de Igualdad

El Tribunal Supremo británico ha dictaminado que el término 'mujer' en la Ley de Igualdad se define por el sexo biológico, concluyendo así una disputa legal iniciada por 'For Women Scotland'. Esta organización cuestionaba la inclusión de mujeres trans en la cuota de igualdad de género en las juntas directivas del sector público, según una ley escocesa de 2018. El fallo establece que el sexo biológico prevalece sobre el certificado de reconocimiento de género. Aunque el tribunal subraya que no es un triunfo para ninguna parte, 'For Women Scotland' lo considera una victoria legal, mientras que la Ley de Igualdad de 2010 sigue protegiendo a las personas transgénero contra la discriminación.