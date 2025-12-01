Ahora

Un mesías del socialismo

La superproducción chavista de Maduro: un 'biopic' a medida mimado hasta el último detalle

Los detalles El presidente de Venezuela ha escogido el momento de mayor tensión con Estados Unidos para estrenar la segunda temporada de su serie.

'Nicolás', la serie de Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha escogido el momento de mayor tensión con Estados Unidos para estrenar la segunda temporada de su serie.

Pudiera parecer una serie más de muchas, pero es una superproducción chavista. 'Nicolás', sin dar lugar a la imaginación, es el 'biopic' de Maduro a medida e interpretado por actores profesionales. "Hoy, y después de 500 años de lucha, no depende de un hombre, depende el pueblo", se puede escuchar en el tráiler sobre estas líneas.

Aunque esta no es la primera vez que el régimen hace este tipo de propaganda. El año pasado ya estrenó otra serie sobre su vida. La "épica" historia de cómo un joven y brillante jugador de béisbol, disculpen el spoiler, terminará renunciando a su carrera por el socialismo.

Sindicalista empedernido en su etapa de autobusero, hasta llegar a ser poco menos que un ahijado de Chávez. Su discípulo y elegido, como en toda buena propaganda, mimado hasta el último detalle. Plano cerrado y colores fríos para los que considera malos. Y él, un mesías, un predicador dedicado a la obra socialista

Porque para qué esperar a que otro escriba su historia cuando él la puede contar como más le guste.

