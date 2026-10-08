Ahora

ÚLTIMA HORA

Las últimas noticias de la guerra de Irán en directo

Su familia denunciará

Se suicida una exmoderadora de Facebook en Barcelona que sufría estrés postraumático por su trabajo

Los detalles La mujer arrastraba desde hacía años problemas de salud mental que comenzaron tras exponerse de forma continuada a imágenes de extrema violencia durante su trabajo. Su familia prepara acciones legales contra Meta y Telus.

Un juez ve como accidente laboral el trastorno mental de un moderador de contenidos de Facebook
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una exmoderadora de contenidos de Facebook se suicidó el pasado domingo en Lyon, Francia. La mujer, que había trabajado entre 2022 y 2025 filtrando contenidos para la plataforma, arrastraba desde hacía años problemas de salud mental que, según su abogado, comenzaron después de exponerse de forma continuada a imágenes de extrema violencia durante su trabajo.

Ahora, su familia prepara acciones legales contra Meta y Telus, la empresa subcontratada que la empleaba, al considerar que existe una relación directa entre su muerte y el estrés postraumático que sufrió tras trabajar como moderadora de contenidos.

Roberto Castro, abogado que representa a la familia, ha explicado a EFE que todavía se están estudiando las acciones legales que emprenderán. La intención, según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', es reclamar una indemnización de entre 200.000 y 500.000 euros y no se descarta recurrir también a la vía penal por la que consideran una "responsabilidad directa" de las empresas en el suicidio.

La mujer formaba parte de un grupo de más de 700 exmoderadores de Facebook e Instagram que ya habían demandado a Meta y a Telus para reclamar una indemnización de 100.000 euros por los daños psicológicos y morales que aseguran haber sufrido durante su trabajo.

Revisaba y filtraba contenidos de violencia en Facebook

La mujer trabajó para Telus entre 2022 y 2025 en las oficinas que la compañía tenía en la Torre Glòries de Barcelona. Su función consistía en revisar y filtrar contenidos publicados en Facebook, entre ellos imágenes y vídeos de violencia extrema.

Según su abogado, en 2023 comenzó a sufrir síntomas de estrés postraumático que le obligaron a coger una baja médica. El bufete Bastet, que representa a los trabajadores, asegura además que conserva correos electrónicos que la propia exmoderadora envió para comunicar los problemas de salud mental que le estaba provocando su trabajo.

Finalmente, la trabajadora pactó su salida de la empresa y recibió una indemnización de 2.000 euros. Su caso se suma así al de cientos de trabajadores que aseguran haber sufrido consecuencias psicológicas después de pasar horas expuestos a contenidos especialmente violentos como parte de su trabajo.

El bufete Bastet lleva una demanda laboral presentada por más de 700 antiguos moderadores de Facebook e Instagram contra Meta y CCC Barcelona Digital Services, perteneciente al grupo canadiense Telus International. Los trabajadores reclaman 100.000 euros de indemnización por los daños psicológicos y morales que, según sostienen, les provocó el visionado continuado de contenidos sensibles y violentos.

Además, un juzgado de Barcelona investiga una querella presentada por moderadores de contenido de Meta por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones por imprudencia grave y contra la integridad moral. Los trabajadores sostienen que las empresas no contaban con un plan adecuado de prevención de riesgos psicosociales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ni un minuto de silencio: el PP de Madrid rechaza el homenaje a Maricarmen e intenta justificarse con la excusa de la "utilización política"
  2. ERC prepara ya una alternativa a Rufián mientras él insiste en que quiere representar al partido "acompañado de otras fuerzas de izquierda"
  3. La Abogacía del Estado advierte de que el adelanto electoral hace "imposible" aplicar las cautelares del Supremo sobre la 'ley de nietos'
  4. La jueza Biedma confirma las presiones a la UCO y que se sintió "perseguida": "Decían que mi secretario había ido al colegio de mis hijas y no tengo secretario"
  5. Cronología de una sospecha: las incógnitas del supuesto brote de peste neumónica en Rusia
  6. Anne Carson, Premio Nobel de Literatura por "su audaz e inventiva obra"