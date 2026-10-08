Se suicida una exmoderadora de Facebook en Barcelona que sufría estrés postraumático por su trabajo

Los detalles La mujer arrastraba desde hacía años problemas de salud mental que comenzaron tras exponerse de forma continuada a imágenes de extrema violencia durante su trabajo. Su familia prepara acciones legales contra Meta y Telus.

Una exmoderadora de contenidos de Facebook se suicidó en Lyon, Francia, tras arrastrar problemas de salud mental que, según su abogado, comenzaron por su exposición a imágenes violentas en su trabajo. La familia prepara acciones legales contra Meta y Telus, alegando una relación directa entre su muerte y el estrés postraumático sufrido. Se estudia reclamar una indemnización de entre 200.000 y 500.000 euros, sin descartar la vía penal. La mujer formaba parte de un grupo de más de 700 exmoderadores que demandaron a Meta y Telus por daños psicológicos. Un juzgado de Barcelona investiga una querella por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.

Una exmoderadora de contenidos de Facebook se suicidó el pasado domingo en Lyon, Francia. La mujer, que había trabajado entre 2022 y 2025 filtrando contenidos para la plataforma, arrastraba desde hacía años problemas de salud mental que, según su abogado, comenzaron después de exponerse de forma continuada a imágenes de extrema violencia durante su trabajo.

Ahora, su familia prepara acciones legales contra Meta y Telus, la empresa subcontratada que la empleaba, al considerar que existe una relación directa entre su muerte y el estrés postraumático que sufrió tras trabajar como moderadora de contenidos.

Roberto Castro, abogado que representa a la familia, ha explicado a EFE que todavía se están estudiando las acciones legales que emprenderán. La intención, según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', es reclamar una indemnización de entre 200.000 y 500.000 euros y no se descarta recurrir también a la vía penal por la que consideran una "responsabilidad directa" de las empresas en el suicidio.

La mujer formaba parte de un grupo de más de 700 exmoderadores de Facebook e Instagram que ya habían demandado a Meta y a Telus para reclamar una indemnización de 100.000 euros por los daños psicológicos y morales que aseguran haber sufrido durante su trabajo.

Revisaba y filtraba contenidos de violencia en Facebook

La mujer trabajó para Telus entre 2022 y 2025 en las oficinas que la compañía tenía en la Torre Glòries de Barcelona. Su función consistía en revisar y filtrar contenidos publicados en Facebook, entre ellos imágenes y vídeos de violencia extrema.

Según su abogado, en 2023 comenzó a sufrir síntomas de estrés postraumático que le obligaron a coger una baja médica. El bufete Bastet, que representa a los trabajadores, asegura además que conserva correos electrónicos que la propia exmoderadora envió para comunicar los problemas de salud mental que le estaba provocando su trabajo.

Finalmente, la trabajadora pactó su salida de la empresa y recibió una indemnización de 2.000 euros. Su caso se suma así al de cientos de trabajadores que aseguran haber sufrido consecuencias psicológicas después de pasar horas expuestos a contenidos especialmente violentos como parte de su trabajo.

El bufete Bastet lleva una demanda laboral presentada por más de 700 antiguos moderadores de Facebook e Instagram contra Meta y CCC Barcelona Digital Services, perteneciente al grupo canadiense Telus International. Los trabajadores reclaman 100.000 euros de indemnización por los daños psicológicos y morales que, según sostienen, les provocó el visionado continuado de contenidos sensibles y violentos.

Además, un juzgado de Barcelona investiga una querella presentada por moderadores de contenido de Meta por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones por imprudencia grave y contra la integridad moral. Los trabajadores sostienen que las empresas no contaban con un plan adecuado de prevención de riesgos psicosociales.

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