Los italianos dicen basta a las playas privadas y exigen al gobierno el acceso libre y gratuito

Los detalles Es una polémica que Italia arrastra desde hace años. La mayoría de los 8.000 kilómetros de costa están gestionados por empresas privadas y por las mafias.

En Italia, disfrutar del mar no siempre es tan sencillo. La mitad de la costa está gestionada por empresas privadas que cobran por acceder a la playa.

Y el gasto no termina ahí. A la entrada suman el alquiler de sombrillas, tumbonas e incluso las consumiciones que pueden alcanzar los los 70 euros al día.

Las playas que se consideran de acceso libre suelen estar mucho más alejadas y, en muchos casos, presentan un estado pésimo de conservación.

"Llevamos años arrastrando". "E un bene publico", comentan algunos italianos.

Pero empiezan a verse cambios. El alcalde de Bacoli, al sur de Italia, ha arrebatado a la mafia playas y villas costeras para que sean de disfrute público. Reivindica que el acceso al mar es un derecho: "Es un bien público".

Porque la batalla ahora ya no es encontrar un hueco en la arena, sino recuperar el mar, un bien que consideran que es de todos.

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