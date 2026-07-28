La casa de los horrores de Ohio: un matrimonio tenía encerrados a sus 16 hijos en una habitación en condiciones infrahumanas

Los detalles El caso de la familia Saiders ha conmocionado a los habitantes de Ohio (EEUU). El matrimonio tenía encerrados a sus 16 hijos en una habitación minúscula, llena de basura y excrementos.

Es la ya conocida como casa de los horrores de Ohio. Aquí fueron rescatados 16 niños de la misma familia en condiciones que las autoridades han calificado de deplorables. "Algunos de estos niños ni siquiera podían hablar, realmente parecían animales salvajes", asegura el fiscal general de Ohio.

Los niños llevaban encerrados cerca de cuatro años, viviendo entre basura y desechos humanos, sin ir al colegio y con problemas graves de desarrollo. "Nuestro ganado está mejor cuidado que esos niños", explica el sheriff del condado de County.

La Policía descubrió la situación por casualidad, cuando llegaron a la casa para ejecutar una orden de arresto por un delito menor que no tenía relación. Las edades de los menores maltratados comprenden entre 1 y 18 años, algunos de ellos no salían nunca de una habitación de 4x4 metros.

La familia había conseguido mantenerles ocultos evitando registrar sus nacimientos o llevarlos al médico. "Se trata de una familia multigeneracional en una situación muy particular", explica William Arche, fiscal del condado de Vinton.

Tanto los padres de los menores como los abuelos se encuentran detenidos y acusados de 17 delitos. "No podrán tener contacto con las presuntas víctimas del delito y si son puestos en libertad, deberán llevar un dispositivo de localización GPS", asegura la jueza.

El abogado del padre, Gary Siders, trata ahora de evitar que sea juzgado, alegando que no está mentalmente capacitado.

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