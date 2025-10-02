Desde la ocupación israelí de Cisjordania en 1967, los israelíes han usado las aguas palestinas

Los activistas de la Flotilla fueron detenidos en aguas internacionales, donde Israel carece de jurisdicción. Sin embargo, Tel Aviv justifica el bloqueo marítimo sobre Gaza, vigente desde hace casi 20 años, alegando estar en guerra. Desde la ocupación de Cisjordania en 1967, Israel ha controlado los recursos hídricos palestinos, y tras la victoria de Hamás, también reclama las aguas marítimas frente a Gaza. A pesar de que el Derecho Internacional las considera aguas internacionales, Israel utiliza la Seguridad Nacional como pretexto para bloquearlas. Jesús A. Núñez Villaverde destaca que Israel establece arbitrariamente quién puede usar estas aguas, violando el Derecho Internacional con el consentimiento pasivo de la comunidad internacional.

Desde la ocupación israelí de Cisjordania en 1967, los israelíes han usado las aguas palestinas -las potables- como chantaje, clamando poder absoluto sobre todos sus recursos hídricos. Pero es tras la victoria democrática de los radicales de Hamás en elecciones, 40 años después, cuando también llama suyas las aguas marítimas frente a Gaza.

Jesús A. Núñez Villaverde, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, explica que Israel "a su capricho, establece quién puede utilizar esas aguas, prohibiéndoselas incluso a veces a los pescadores gazatíes, otras veces amplía el bloqueo de madera absolutamente arbitraria".

Tel Aviv ha empleado este bloqueo para interceptar ayuda humanitaria o incluso incorporar a la Marina a sus ofensivas y atacar desde esas aguas de Gaza a la propia Franja. En la sangrienta guerra del 14, por ejemplo, disparos como estos -nominalmente, contra arsenales de Hamás- mataron a niños palestinos mientras jugaban en la playa.

Esto, indica Núñez Villaverde es "una clara violación del Derecho Internacional: sin ningún tipo de mandato o legitimidad, Israel impone un marco arbitrario". Tropelías consentidas, una vez más, por la pasividad cómplice de la comunidad internacional.