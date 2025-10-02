Ruth Ferrero, sobre el bloqueo de Israel a la Flotilla: "Al no existir reconocimiento de Palestina en la ONU, Israel se arroja derechos sobre estas aguas"

La profesora de Ciencias Políticas ha indicado en Al Rojo Vivo que los israelíes también vulneran el derecho internacional implantando una zona de exclusión "supuestamente temporal": "Llevamos con esa zona operativa desde 2007".

La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid Ruth Ferrero ha asegurado en Al Rojo Vivo que en principio, las aguas que cruzaba la Flotilla este jueves antes de ser detenidos son internacionales. Es por ello que el Ejército israelí habría vulnerado el derecho internacional.

"Solo se puede hacer una zona de exclusión si controlas esas aguas y pertenecen a tu soberanía, pero no hay un reconocimiento en la ONU para Palestina. Es por ello que Israel se arroja los derechos sobre esas aguas", ha explicado en el programa.

Asimismo, Ferrero indica que los israelíes también vulneran el derecho internacional implantando una zona de exclusión "supuestamente temporal": "Llevamos con esa zona operativa desde 2007".

"El propio derecho del mar plantea que en esas zonas de exclusión, en el caso de haberlas, tendrían autorización para entrar ayuda humanitaria, que es lo que impide el Estado de Israel", sentencia, señalando que el país liderado por Benjamín Netanyahu ya ha participado en tres vulneraciones.

