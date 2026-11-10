Francia no descarta "nada" para responder a Irán por sus ciberataques a los supermercados

Imagen de una nevera en un supermercado francés sin funcionar tras el hackeo

Los detalles El ministro de Exteriores galo, Jean-Noël Barrot, ha recalcado que tomarán las medidas que consideren "útiles y proporcionadas para responder a este ataque y disuadir a quienes pudieran tener la idea de repetirlo".

Francia está evaluando su respuesta a los ciberataques que afectaron a cientos de frigoríficos de supermercados en octubre, atribuidos a la Guardia Revolucionaria iraní. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció que se preparan sanciones europeas contra los responsables, incluyendo prohibiciones de entrada, congelación de activos e inmovilización de bienes financieros. Barrot afirmó que tomarán medidas para disuadir futuros ataques. Los ataques, que afectaron a cerca de 700 instalaciones, fueron calificados de "sin precedentes" y el Gobierno francés ha convocado al embajador iraní y abierto una investigación judicial, apuntando al grupo iraní Shahid Kaveh.

Francia "no descarta nada" en su respuesta a los ciberataques contra cientos de frigoríficos conectados de supermercados en octubre, que el Gobierno francés atribuye a la Guardia Revolucionaria iraní.

El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha recalcado este martes que están preparando sanciones a nivel europeo contra los responsables, las cuales incluirán prohibiciones de entrada en territorio europeo, congelación de activos e inmovilización de sus bienes financieros, según ha detallado en una entrevista con Franceinfo.

"Tomaremos todas las medidas que consideremos útiles y proporcionadas para responder a este ataque y disuadir a quienes pudieran tener la idea de repetirlo, en Irán o en cualquier otro lugar", ha afirmado.

Este lunes, el ministro galo ya achacó la responsabilidad de este ataque al "Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán", que ha afectado a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución los días 11 y 12 de octubre y provocaron averías, pérdidas de mercancía e incendios.

"Se trata de una organización terrorista que ha perpetrado, al menos en esta ocasión, un ataque de una magnitud y agresividad sin precedentes en nuestro país", ha comentado Barrot.

El Gobierno francés ya convocó al embajador iraní en París para trasladarle una protesta formal, mientras que la justicia francesa también ha abierto una investigación sobre los ataques. "La investigación judicial apunta al jefe del grupo iraní Shahid Kaveh, unidad de ciberofensiva afiliada al centro electrónico y ciber de la Guardia Revolucionaria, a sus dos adjuntos y a toda persona que pueda ser identificada", indicó la fiscal de París, Laure Beccuau, en un comunicado este lunes.

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