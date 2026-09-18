El seleccionador alemán prefiere el patriotismo positivo y carga contra la ultraderecha: "No quiero dejar el orgullo nacional en manos equivocadas"

Los detalles Tras la reciente victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt, Jürgen Klopp ha lanzado este mensaje con otro escrito en su gorra. "Uno de 83 millones", se podía leer bajo los colores de la bandera alemana, para reclamar un patriotismo positivo e inclusivo.

Ante el avance de la ultraderecha en Alemania, con la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, el canciller alemán ha defendido a los migrantes como nunca antes. Sin embargo, la voz más resonante es la de Jürgen Klopp, seleccionador de fútbol, quien teme el regreso de los neonazis y aboga por un patriotismo inclusivo. Este domingo, las elecciones regionales serán una prueba para evaluar la influencia de la extrema derecha. El canciller Friedrich Merz enfatiza la importancia de los migrantes en la economía, mientras Alice Weidel, líder de AfD, promueve políticas de cierre de fronteras.

Ante el avance de la ultraderecha en Alemania, con la reciente victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt, el canciller alemán ha tenido que salir a defender a las personas migrantes como nunca antes había hecho. Sin embargo, entre los alemanes, la voz que más resuena es la del seleccionador de fútbol alemán. Porque Jürgen Klopp ha asegurado tener temor ante el regreso de los neonazis, a que Alemania retroceda a tiempos oscuros de su pasado.

Este domingo se celebran de nuevo elecciones regionales. Una nueva prueba de fuego para saber si el país se encamina hacia un nuevo escenario en el que la extrema derecha sea imparable.

Mientras tanto, aunque sin mencionar al partido, Klopp ha cargado contra Alternativa para Alemania. "No quiero dejar el orgullo nacional en manos equivocadas". Y reivindica el seleccionador de Alemania que la selección de fútbol sea la bandera de un país diverso. "Me gustaría recuperar la bandera para mí o para nosotros, para ser sincero".

Klopp ha lanzado este mensaje con otro escrito en su gorra. "Uno de 83 millones", se podía leer bajo los colores de la bandera alemana, para reclamar un patriotismo positivo e inclusivo.

Del fútbol a la política

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha defendido públicamente a los migrantes que viven en el país. "Ningún hospital, ninguna residencia de ancianos, ninguna obra en construcción, ningún restaurante, ningún hotel... nada funcionaría si no contáramos con inmigrantes en Alemania".

Mensaje muy contundente que ha mandado Merz, con el que pretende concienciar de las ventajas de la migración. "La hostilidad hacia los extranjeros no tiene cabida en nuestro país. No tiene cabida en nuestro país".

Palabras que han resonado en un acto de los democristianos a las puertas de las elecciones regionales en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Mensajes de unidad ante los que difunde Alice Weidel, la líder de AfD, que no duda en decir: "Estos ucranianos también tienen que regresar", "los ciudadanos sirios tienen que regresar" o "cerraremos las fronteras de nuestra amada patria".

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