El Liverpool cayó ante el Brentford con un contundente 3-1 y Jurgen Klopp la pagó con los árbitros. Fue muy duro el entrenador, asegurando que era "imposible" poder dialogar con ellos y denunció el juego duro de su rival: "Se les permite todo...".

Tras el encuentro el alemán hizo una curiosa comparación: "Es exactamente lo mismo que hablaría con mi microondas, realmente no obtienes respuesta. Siempre es lo mismo".

"Antes de la temporada nos dan consejos de que los jugadores deben tener cuidado en esas situaciones del juego porque los árbitros estarán atentos. Luego ves estos partidos y casi todo está permitido. Siempre está al límite", afirmó Klopp.

Sobre el juego del Brentford, aseguró que no pararon los "empujones y agarrones": "El tercer gol no debería haber sido gol... tan fácil como eso".

"Si alguna vez has jugado al fútbol y has estado en una carrera de pies y te dan un pequeño empujón te caes porque no puedes mantener el equilibrio. Así es y se podía ver eso", protestó.

Nueva derrota del Liverpool en la Premier. Ya van 5 en 17 partidos. Lo que les condena a la sexta plaza, fuera de los puestos europeos. Y todo ello a algo más de un mes de medirse al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League.