Ulrich Siegmund, el líder ultra que promete "recuperar los buenos viejos tiempos" que Alemania escribió en blanco y negro

¿Por qué es importante? Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la ultraderecha podría volver a gobernar en el estado federal de Alta Sajonia. Los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) son favoritos en todas las encuestas.

La ultraderecha podría gobernar nuevamente en Alta Sajonia, Alemania, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Alternativa para Alemania (AfD) lidera las encuestas, aunque su mayoría absoluta aún es incierta. Su candidato, Ulrich Siegmund, conocido como "el hombre más peligroso de Alemania", ha prometido revisar la migración, educación y la narrativa sobre el régimen nazi. Propone deportaciones inmediatas, represión, y crear patrullas ciudadanas. Además, busca cortar la financiación a ONG y segregar escuelas. Este domingo, la extrema derecha podría ganar, poniendo a prueba el cordón sanitario impuesto a los ultras.

Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la ultraderecha podría volver a gobernar en el estado federal de Alta Sajonia. Los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) son favoritos en todas las encuestas; lo que está en duda es si conseguirán mayoría absoluta. Y si la consiguen, lo que proponen es revisarlo todo: la migración, la educación y cómo hemos contado lo que supuso el régimen nazi.

Se trata de una noticia que nos devuelve a lo peor de nuestra historia, pese a que su líder llega a los mítines en una moto histórica de la Alemania comunista, siempre sonriente y saludando a las multitudes que lo aclaman. Es la nueva estrella de la ultraderecha alemana.

No obstante, detrás de esa sonrisa se encuentra, apodado por la prensa, "el hombre más peligroso de Alemania". Es Ulrich Siegmund, el candidato de la AfD y a quien las encuestas dan como claro vencedor en las elecciones de la Alta Sajonia. Muy activo en redes sociales, donde comparte sus videos promocionales, este alemán de 35 años, antiguo técnico comercial, ha hecho de la cercanía su seña de identidad.

Siegmund ha prometido "recuperar los buenos viejos tiempos". Esos que, según él, Alemania escribió en blanco y negro y para los que cuenta con estrechos colaboradores de la organización neonazi Juventud Alemana Leal.

Encabezando su programa electoral, están las deportaciones. Tanto que quiere llevarlas a cabo desde el primer día, que haya más represión, eliminar los incentivos para las personas migrantes y crear patrullas ciudadanas para "garantizar", según dice, la seguridad en las calles.

También pretende cortar la financiación a las ONG y modificar el programa educativo de la provincia para minimizar el nazismo. Incluso, también aboga por segregar las escuelas para que los menores refugiados no se junten con los alemanes.

Este domingo la extrema derecha volverá a ganar en las urnas 80 años después. Lo que queda por saber es si logrará mayoría absoluta y si hará saltar por los aires el cordón sanitario impuesto a los ultras.

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