Ahora

Armamento militar

¿Cuánto puede aguantar Irán? El arsenal balístico iraní podría rondar entre las 3.000 y 6.000 unidades

¿Por qué es importante? Según una estimación matemática, el régimen ayatolá podría lanzar unos 100 al día durante dos meses antes de acabar con sus existencias.

Humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, este martes
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cuatro o cinco semanas. Es lo que dijo Donald Trump que iba a durar el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, siempre que cumplan sus objetivos, aunque también advirtió que podrían estar mucho más tiempo. En cambio, Irán se tiene que enfrentar a dos países de los que más invierten en gasto en defensa y la pregunta es cuánto pueden aguantar.

De los tres, Estados Unidos es con diferencia la nación que más invierte en defensa. De hecho, es la primera del mundo con diferencia. Irán, por su parte, gasta incluso menos que Israel. Ahora bien, es quien más misiles balísticos tiene.

El arsenal de misiles iraní se estima que se encuentre entre las 3.000 y las 6.000 unidades, entre los que se incluyen artefactos de todo tipo de alcance y capacidad. Partiendo de una estimación matemática, si la guerra durara dos meses, el régimen ayatolá podría lanzar 100 misiles al día, repartidos entre los seis países a los que está bombardeando Israel y sus vecinos del Golfo antes de quedarse sin ese material armamentístico.

Sin embargo, es innegable que Irán está en una posición de inferioridad militar. Donald Trump insiste en que tienen armas ilimitadas, pero los expertos advierten de que Irán va a utilizar todo su arsenal y todo lo que esté en su mano porque para ellos es una guerra existencial en la se están jugando la permanencia de su régimen.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump carga contra España por su postura sobre Irán y amenaza con "cortar todo el comercio": "Es un aliado terrible"
  2. Reino Unido se une a Francia y Grecia en su apoyo a Chipre: enviará un destructor tras el ataque de Irán a la base británica
  3. Gasolina, gas, transporte... Así afectará a nuestro bolsillo la guerra en Irán: "El impacto en la factura de luz sí será limitado"
  4. Guardiola, sin acuerdo con Vox pese a su intento de acercar posturas: "Tendrían que escuchar a los extremeños y creo que lo harán"
  5. Tragedia en Santander: cinco muertos al hundirse una pasarela en El Bocal
  6. Los deseos del rey emérito cuando llegue su muerte: ser enterrado en Granada junto a los Reyes Católicos