¿Cuánto puede aguantar Irán? El arsenal balístico iraní podría rondar entre las 3.000 y 6.000 unidades

Donald Trump afirmó que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán duraría entre cuatro y cinco semanas si se cumplen sus objetivos, aunque podría extenderse. Irán, en desventaja militar, se enfrenta a dos de las naciones que más invierten en defensa, siendo Estados Unidos la líder mundial en este ámbito. A pesar de gastar menos que Israel, Irán posee un significativo arsenal de misiles balísticos, estimado entre 3.000 y 6.000 unidades. Si el conflicto se prolongara dos meses, Irán podría lanzar 100 misiles diarios. Sin embargo, la inferioridad militar iraní es clara, y se trata de una guerra existencial para el régimen.

Cuatro o cinco semanas. Es lo que dijo Donald Trump que iba a durar el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, siempre que cumplan sus objetivos, aunque también advirtió que podrían estar mucho más tiempo. En cambio, Irán se tiene que enfrentar a dos países de los que más invierten en gasto en defensa y la pregunta es cuánto pueden aguantar.

De los tres, Estados Unidos es con diferencia la nación que más invierte en defensa. De hecho, es la primera del mundo con diferencia. Irán, por su parte, gasta incluso menos que Israel. Ahora bien, es quien más misiles balísticos tiene.

El arsenal de misiles iraní se estima que se encuentre entre las 3.000 y las 6.000 unidades, entre los que se incluyen artefactos de todo tipo de alcance y capacidad. Partiendo de una estimación matemática, si la guerra durara dos meses, el régimen ayatolá podría lanzar 100 misiles al día, repartidos entre los seis países a los que está bombardeando Israel y sus vecinos del Golfo antes de quedarse sin ese material armamentístico.

Sin embargo, es innegable que Irán está en una posición de inferioridad militar. Donald Trump insiste en que tienen armas ilimitadas, pero los expertos advierten de que Irán va a utilizar todo su arsenal y todo lo que esté en su mano porque para ellos es una guerra existencial en la se están jugando la permanencia de su régimen.

