El recado de Merz para España: insiste en que el Gobierno cumpla el 5% de gasto en defensa

Los detalles El canciller alemán apoya la crítica de Trump y critica que España es el único aliado de la OTAN que no afecta la subida.

Friedrich Merz junto a Donald Trump este martes en la Casa Blanca
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha apoyado este martes la crítica de Donald Trump a España por negarse a elevar el gasto en defensa al 5% como ha exigido EEUU, afirmando que "es el único que no quiere aceptarlo", y ha insistido en que debe cumplir con lo acordado por la OTAN.

"España es el único que no quiere aceptarlo y estamos intentando convencerlo de que es parte de nuestra seguridad común y que todos tenemos que cumplir esos números, ese 3,5% de gasto militar y 1,5% en gasto militar. España tiene que cumplirlo", ha aseverado Merz.

El alemán se ha pronunciado así frente a Trump, con el que se ha reunido en la Casa Blanca para abordar la situación en Oriente Medio. Antes de su encuentro, el estadounidense ha arremetido contra España por ser un aliado "terrible", debido a sus críticas al ataque contra Irán y a su rechazo a que EEUU utilice las bases de Rota y Morón.

"Todo empezó cuando pedí que cada país europeo llegara al 5% de gasto en defensa, que es lo que deberían estar haciendo", ha reprochado Trump, que también ha amenazado con cortar "todo el comercio" con España como represalia.

Pese al recado de Merz al Ejecutivo, la Comisión Europea ya ha declarado que defenderá los intereses de los Estados miembro. "La postura de la Unión Europea no ha cambiado", ha explicado a 'Europa Press' el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, quien ya cuando Washington amagó con aranceles contra España por la cuestión del gasto en defensa.

"La Comisión siempre garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea", ha añadido, sin dar más detalles sobre próximos pasos.

