El doble filo de reabrir las comunicaciones: las imágenes de la brutal represión de las protestas en Irán

Los detalles Tras semanas de intensas protestas, el régimen iraní trata de dar muestras de normalidad reestableciendo parte de las comunicaciones en el país, lo que a su vez ha permitido que se vean imágenes de cómo los ayatolás han reprimido las manifestaciones.

Con más de 3.300 muertos y 24.000 detenidos en las protestas a sus espaldas, el régimen iraní trata de dar muestras de normalidad. Los ayatolás han anunciado que reabren los colegios y que restablecen parte de las comunicaciones. Pero precisamente este último aspecto se le está volviendo en contra porque está permitiendo ver al mundo la brutalidad de su represión.

Por ejemplo, la imagen de un iraní que retiene la puerta como puede mientras fuera una turba de hombres del régimen trata de entrar en la casa. Van vestidos de civiles, armados con escopetas y porras y protegidos con cascos de moto. Poco sabemos del desenlace porque lo primero que hacen es romper las cámaras de seguridad.

El líder iraní, Ali Jameneí, lejos de cualquier autocrítica, culpa a Donald Trump de los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad iraníes. Esos a los que resta importancia porque asegura que toda esta represión es poca: "Sí, hemos reprimido los disturbios, pero no es suficiente".

Quizás porque ahora los iraníes gritan en la oscuridad consignas que jamás han podido pronunciar en alto como precisamente desearle la muerte al líder supremo. La respuesta del régimen es sacar a relucir todo su arsenal contra la población. "La gente cree que se está utilizando una especie de sustancia química tóxica contra los manifestantes causando la muerte de algunos".

Pero con un sistema financiero colapsado, el principal banco estatal no es capaz de pagar los salarios de casi los 200.000 miembros de la Guardia Revolucionaria. Quizás es por eso que los ayatolás han recurrido a llamar a mercenarios chiitas, provenientes de países como Irak, Líbano, Afganistán o Pakistán, para contener los disturbios.

Esos que Jameneí dice haber calmado tratando de asimilar una protesta que amenaza con sacar a los ayatolás de los billetes.

