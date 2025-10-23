Rutte compra el discurso de Trump y cree que España "no podrá" cumplir los objetivos de la OTAN

¿Qué ha dicho? "España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen 'podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5 %'. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está en lo correcto", ha asegurado el secretario general de la OTAN.

Mark Rutte ha sido uno de los grandes fans de Donald Trump hasta ahora, siendo un aliado más que confiable para el presidente de Estados Unidos en su objetivo de aumentar el gasto en Defensa de la OTAN hasta el 5%, una cifra que ni siquiera cumplen todavía los estadounidenses. En su visita a la Casa Blanca, el secretario general de la Alianza Atlántica ha comprado las críticas de Trump a España, que ha vuelto a cargar contra nuestro país asegurando que no somos "jugadores de equipo".

Tras ese encuentro, Rutte atendió a los medios presentes en Washington para trasladar que él tampoco cree en que España pueda cumplir ese objetivo de gasto del 2,1% para llevar a cabo los objetivos de capacidad, algo que nuestro país se ha "comprometido" a cumplir.

"Ellos dicen 'podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5 %'. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está en lo correcto", ha asegurado un retador Rutte, que asegura haberse reunido en "varias ocasiones" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien dice conocer bien.

No extrañan estas palabras de un Rutte que, durante la cumbre de junio de la OTAN, llamó "papi" a Trump y justificó que a veces utilizase "un lenguaje fuerte" para cumplir sus objetivos. "¿Crees que este habría sido el resultado de esta cumbre si no hubiese sido reelegido presidente? Así que, ¿no se merece (Trump) algún elogio?", se preguntaba entonces Rutte.

Es más, en esa cumbre el propio Trump publicó el mensaje que Rutte le había hecho llegar antes del encuentro, celebrando su llegada a la Casa Blanca. "Vas a lograr algo que NINGÚN presidente estadounidense ha conseguido en décadas. Europa va a pagar, y de una forma GRANDE, como debe ser, y será tu victoria", decía entonces Rutte.

Cuatro meses después de esas palabras, Trump ha insistido a su amigo Rutte en que tendrá que "hablar con España" en una cuestión que el presidente de la OTAN -dice- puede "resolver fácilmente". Las palabras de Trump son un nuevo reto hacia nuestro país, al que ha llegado a amenazar con "graves consecuencias" en forma de aranceles o incluso sugiriendo nuestra expulsión de la OTAN, medidas que no se pueden llevar a cabo.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que España está "comprometida con la defensa y seguridad de la OTAN", si bien desde el Gobierno se muestran "igual de comprometidos con la defensa de nuestro Estado de bienestar".

"Consideramos que con esos Presupuestos (con un gasto del 2,1%) ya estamos dando respuesta sobrada a las capacidades que nos pide la OTAN para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos", asegura el líder del Ejecutivo.

