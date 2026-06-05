Esta es la carta completa de Zelenski a Putin para pedir el fin de la guerra en Ucrania: "El mundo se está cansando de Rusia"

En una extensa misiva, el presidente de Ucrania ha pedido a su homólogo una reunión directa entre ambos líderes, en un territorio neutral, para poder llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto que en febrero entró en su quinto año.

Vladímir Putin cree que se puede negociar sin firmar un alto el fuego. Al menos así se lo ha hecho saber el presidente ruso a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, después de que éste emitiera una carta abierta para pedir a Rusia el fin de las hostilidades. En una extensa misiva, Zelenski invita a Putin a detener la guerra, a no continuar con un conflicto que Moscú creyó que sería más corto y que el pasado mes de febrero entró en su quinto año y a tratar de buscar una solución negociaciones mediante. El ucraniano propone dejar de mirar a Estados Unidos —sin extraerlo del todo de la ecuación— para enfocarse más en el apoyo que pueden brindar los países europeos en unas negociaciones de paz ya que, insiste, la guerra se libra en Europa.

Eso sí, propone que esa reunión no sea ni en Moscú ni en Kyiv —ni en ningún otro lugar del territorio ruso o ucraniano— sino en países neutrales como Suiza o que históricamente han acogido este tipo de encuentros, como Turquía o los países árabes. Esta es la carta completa que Zelenski ha hecho pública para pedir el fin del conflicto a Rusia:

Carta abierta al presidente de la Federación Rusa del presidente de Ucrania.

Cuando usted llegó al poder en Rusia hace más de 26 años, muchos ucranianos lo veían con buenos ojos. Así era antes. Pero eso ya es cosa del pasado. Ahora, la inmensa mayoría de los ucranianos ve con buenos ojos que nuestros drones de largo alcance visitaran la inauguración de su foro en San Petersburgo, recorriendo una distancia de más de 1.000 kilómetros. Como usted bien sabe, esa distancia no es el límite de nuestras capacidades.

Durante 26 años, su mandato ha transformado por completo la agenda de las relaciones entre Ucrania y Rusia. De las conversaciones sobre comercio y otros asuntos civiles, nuestros países han pasado a hablar casi exclusivamente de ataques y pérdidas. Usted ha dedicado casi la mitad de sus 26 años en el poder en Rusia a librar una guerra contra Ucrania.

Diga lo que diga sobre la OTAN, la geopolítica o el idioma ruso, esta guerra es una decisión personal suya: una guerra sin una causa real. Así la recordará la historia. Esos años podrían haber sido muy diferentes. A menudo oímos que usted se siente cómodo con esta guerra. Claro que no cuando se trata de la seguridad de su residencia en Valdai o de su desfile en Moscú. Su vida es valiosa para usted.

Pero ahora todos podemos ver que los rusos finalmente se sienten menos cómodos con esta realidad: con el hecho de que la guerra trae consigo consecuencias cada vez más negativas para Rusia. No les gustan nuestros drones ni nuestros misiles. No les gusta la escasez de gasolina ni el constante aumento de los precios. No les gustan las restricciones constantes. No les gusta su intención de lanzar una segunda oleada de movilización para extender la guerra en otra dirección en Ucrania o usarla contra otros países vecinos de Rusia. No les gusta que no se vislumbre el final de su guerra.

Sí, aún puede obligar a los rusos a vivir así. Pero sus recursos se están reduciendo significativamente. No tendrán suficiente dinero ni capital político para seguir comprando la lealtad de los rusos como lo han hecho durante los últimos 26 años. Y haremos todo lo posible para que el mundo contribuya a que ese momento llegue pronto. Como a ustedes mismos les gusta decir: 'Necesitamos hacer cálculos'. Ayer recibí un informe sobre las bajas de su ejército en el frente de Ucrania durante mayo. Una vez más, la cifra superó los 30.000 soldados rusos muertos y heridos graves. Hemos mantenido ese nivel mes tras mes y tenemos pruebas en vídeo de cada una de sus bajas; no son meras afirmaciones.

Sabemos que el 63% de sus bajas en el campo de batalla son muertos, mientras que solo el 37% son heridos. En el siglo XXI, ningún ejército puede permitirse semejante proporción. Y el porcentaje de muertos seguirá aumentando. No es que en Ucrania nos preocupe el destino de los soldados rusos después de todo lo que su guerra ha traído a nuestro país. Pero sí me preocupan los ucranianos.

Estamos perdiendo a nuestra gente, y cada pérdida nos duele profundamente. Incluso cuando la proporción de bajas ucranianas respecto a las rusas es de uno a cinco o uno a seis, sigue siendo de suma importancia. También es importante que pospongan regularmente, cada pocos meses, sus propios plazos para la toma de nuestras regiones, especialmente la de Donetsk. Y tampoco la tomarán este año. Pero en Ucrania no queremos una guerra permanente. Sabemos muy bien que la vida sin guerra es infinitamente mejor. Y queremos lograrla.

Estoy convencido de que la mayoría de los rusos también responderían positivamente a esto, y ustedes lo saben. Muchos no creían que Ucrania pudiera resistir tanto tiempo. Ustedes no lo creían. Y quienes los aconsejaron tampoco. Fue un error. No esperaban una resistencia total por parte de Ucrania, ni previeron que las cosas llegarían tan lejos. Sin embargo, aquí estamos, en el quinto año de esta guerra a gran escala.

No teman buscar la salida de esta guerra. Eso es lo principal que se les exige ahora. Ucrania ha preservado su independencia. Y la preservará. A pesar de todas las predicciones en contra. Hemos unido a muchos en todo el mundo para apoyar a Ucrania y oponernos a ustedes. Conseguimos las armas y la financiación que necesitábamos. Recibimos apoyo. Ustedes reciben sanciones. Y esto continuará hasta que haya justicia para Ucrania: la justicia que buscamos y la justicia que se puede alcanzar.

No permitiremos que quienes intentan convencerlos de que las sanciones contra Rusia se suavizarán significativamente y que el apoyo a Ucrania se reducirá considerablemente, sin ningún cambio sustancial en su postura hacia Ucrania, tengan éxito. El ejemplo de [Viktor] Orbán demuestra cómo quienes eligen ayudar a Rusia en su guerra contra nosotros terminan en desgracia.

Ucrania ha soportado inviernos duros mientras ustedes intentaban destruir nuestro sistema energético. Nos mantuvimos firmes, e incluso en la oscuridad, la resiliencia del pueblo ucraniano permaneció intacta. Llevamos la guerra a su territorio, y no habrían podido hacerle frente sin la ayuda de Corea del Norte. Son el primer Gobierno de Rusia en recurrir a Pyongyang en busca de ayuda. Y hoy dependen completamente de China, también por primera vez en la historia de Rusia.

Creían que los ucranianos no tendrían la fuerza para defenderse. Sin embargo, hoy nuestro pueblo ayuda a nuestros socios en Oriente Medio y el Golfo a construir sus propias defensas. Esperaban disturbios internos en Ucrania. En cambio, fueron sus propias formaciones militares las que se amotinaron contra ustedes. El 23 de junio se cumplirá otro aniversario de ese suceso, y el silencio no borrará este hecho de la historia.

Y ahora son ustedes a quienes sus propios funcionarios, empresarios y propagandistas miran con evidente cansancio. El mundo lo ve. El mundo no se ha cansado de Ucrania, como esperaban desde hace mucho tiempo. Pero sí hay un creciente cansancio con Rusia, incluso entre aquellos en el resto del mundo que les ayudan a eludir las sanciones y a mantener a flote su economía. Es imposible no darse cuenta. Tras 26 años en el poder, la edad empieza a pasar factura. Y con el tiempo, el cansancio hacia usted no hará más que aumentar.

Hemos visto informes de inteligencia que indican que está considerando planes para prolongar la guerra hasta 2027 y 2028. También sabemos que espera que los misiles balísticos logren lo que todo lo demás ha fracasado. Quiere involucrar aún más a Bielorrusia en esta guerra, y ahora nos vemos obligados a prepararnos para ello. Vemos que está intentando orquestar algo en torno a Transnistria. Sus propagandistas amenazan, de una u otra forma, a todos los países vecinos de Rusia. ¿De verdad quiere pasar por todo esto?

La decisión es suya. Basta de guerra. Ucrania propone poner fin a esta guerra. Esto debe hacerse con honestidad, dignidad y garantías de que la guerra no se reanudará. Vemos que Estados Unidos está totalmente centrado en el tema de Irán, y sería un error esperar a que la guerra en Europa vuelva a ocupar el centro de su atención. Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un diálogo directo entre nosotros y ustedes. Propongo una reunión.

Todos oyeron a sus representantes decir, sonriendo, que supuestamente yo podría ir a Moscú. Pero después de 26 años, no hay nada que un líder ucraniano pueda hacer en su capital, como tampoco lo hay para un líder ruso en Kyiv. Hay países que tradicionalmente han acogido a líderes para resolver cuestiones de guerra y paz. Suiza, Turquía, los países del mundo árabe: muchos están en condiciones y dispuestos a acoger una reunión de este tipo. Son los líderes quienes resuelven los asuntos clave. Siempre ha sido así, y siempre lo será.

Propongo fijar una fecha concreta para dicha reunión. Hemos oído que en Alaska se le prometió la resolución de ciertos asuntos relacionados con Ucrania y Europa. Pero usted mismo puede comprobar que los asuntos ucranianos y europeos no se deciden en Anchorage. Otros participantes acordados podrían sumarse a la vía bilateral que se establecerá entre nosotros. Dado que la guerra se libra en Europa y que Ucrania necesita garantías de seguridad, mientras que usted también busca garantías de seguridad para sí mismo, sería lógico involucrar a quienes realmente pueden servir como garantes.

Creemos que Europa debe formar parte de este proceso: aquellos que realmente tienen la capacidad de influir en la situación. También creemos que Estados Unidos debe formar parte del proceso. Esto podría ayudar a configurar una nueva arquitectura de seguridad para nuestra región. Ya hemos experimentado muchos acuerdos con Rusia, incluidos los acuerdos de Minsk, que finalmente fracasaron. Por eso, primero debemos encontrar respuestas directas entre nosotros a las preguntas que aún quedan, y no eludir los problemas difíciles tras fórmulas, grupos de trabajo técnicos o un tiempo interminable perdido en diplomacia itinerante.

Su guerra ha creado una distancia permanente entre Ucrania y Rusia. Hoy, la línea del frente es la línea desde la que debe comenzar la diplomacia. Ucrania está dispuesta a un alto el fuego total durante las negociaciones. Esta es la práctica habitual, y los acontecimientos recientes en torno a Irán no hacen sino reforzar este punto. Intentar establecer un verdadero silencio es la mejor manera de iniciar el diálogo. Creemos que no se trataría simplemente de un intento, sino de un alto el fuego real, si eso es lo que desean.

Ustedes saben que Estados Unidos tiene la capacidad de supervisar un alto el fuego a lo largo de la línea donde cesan las hostilidades. Ucrania está dispuesta a un intercambio total de prisioneros de guerra, lo que podría ser un buen preludio para el fin del conflicto. Deben tomarse medidas serias para el regreso de los civiles y niños que fueron secuestrados durante la guerra. Debemos determinar qué futuro les espera a las generaciones de ucranianos y rusos que vendrán después de nosotros.

Si ustedes no llegan personalmente a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su supervivencia. Contaremos con el apoyo de quienes nos respaldan. Pero ustedes también tendrán que luchar mucho más por su propia existencia, no por la de Rusia, sino por la suya. Y esto no es una amenaza mía ni de Ucrania. Es un hecho de la historia rusa que bien conocen: cuando Rusia se cansa, llega el cambio. Podemos trabajar para superar ese cansancio. Pueden poner fin a su guerra.

Que la memoria de todos aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas por esta guerra sea eterna.

¡Gloria a Ucrania!

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