Rusia tilda de "contradictorias" y de "confrontadoras" las palabras de Europa y rechaza hablar de un alto el fuego

Rusia ha respondido a las propuestas de alto el fuego de 30 días hechas por líderes europeos durante sus visitas a Ucrania, quienes amenazaron con nuevas sanciones si Moscú no acepta la tregua. Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, criticó las declaraciones europeas por ser "confrontadoras" y aseguró que no demuestran interés en mejorar las relaciones con Rusia. Peskov afirmó que Rusia seguirá cooperando con países interesados y que las sanciones no afectarán al país. Además, insistió en que los aliados de Ucrania deben dejar de enviar armas. Mientras tanto, Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, instó a Putin a extender el alto el fuego y advirtió que, junto a Estados Unidos, aumentarán las sanciones y la ayuda militar a Ucrania si Rusia rechaza la oferta de paz.

Rusia ya ha respondido a las palabras llegadas desde Kyiv. A las palabras de los diversos líderes europeos que han visitado Ucrania y que han propuesto un alto el fuego de 30 días en un conflicto que dura ya más de tres años. Lo han dicho, además, amenazando con imponer nuevas sanciones a Moscú en caso de rechazo a la tregua y de que no se siente en una mesa de negociación.

Así, ante eso, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, ha lamentado estas palabras y ha rehusado responder de forma directa a la oferta de alto el fuego. Ha rechazado, eso sí, las según él "declaraciones contradictorias de Europa", que tilda además de carácter "confrontador" y que a su juicio no demuestran interés alguno en "revitalizar las relaciones con Rusia".

"Es muy difícil aislar a un país como Rusia. Representa a una parte muy importante del mundo. Vamos a desarrollar nuestras relaciones con países que tengan interés en cooperar con nosotros", ha expresado en palabras que recogen en la agencia rusa Interfax.

En ese sentido, ha indicado que Vladimir Putin, presidente ruso, sigue "abierto a mantener contactos con cualquier líder extranjero". Eso sí, siempre y cuando exista una promesa de cooperación, e insiste en que esas nuevas sanciones de las que hablan los líderes europeos no tendrán efectos en Rusia.

Además, en una entrevista para la cadena 'ABC', ha insistido en poner como condición el que los aliados de Ucrania dejen de entregarles armas: "Sería una ventaja, seguirían con su movilización total, llevando nuevas tropas al frente".

"Ucrania usaría ese periodo para entrenar a nuevo personal y para que el que ya tienen pueda descansar, ¿por qué debemos darles esa ventaja?", se cuestiona mientras insiste en "continuar con la operación militar" al, según expresa, "no haber medios pacíficos y democráticos".

Starmer amenaza con aumentar las sanciones

Mientras, Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, ha acusado a Putin de esconderse tras "cortinas de humo" y ha puesto como ejemplo el alto el fuego de 72 horas que decretó con motivo del 80 aniversario de la II Guerra Mundial. "Si va en serio con la paz tiene ocasión de demostrarlo ahora", ha afirmado desde Kyiv.

"Puede extender la pausa del Día de la Victoria a un alto el fuego completo e incondicional de 30 días, con negociaciones que sigan de forma inmediata", ha expresado el británico.

Todo, tras una visita a Ucrania junto a los líderes de Francia, Alemania y Polonia, en la que se han reunido con Volodímir Zelenski. "No más 'sí' o 'peros'. No más condiciones y retrasos. Putin no necesitó de condiciones cuando quiso un alto el fuego para celebrar un desfile y no las necesita ahora", indica Starmer.

Al igual que el resto de socios europeos, el británico ha amenazado a Rusia con "responder" si Putin rechaza el alto el fuego que se les está ofreciendo junto a EEUU: "Trabajando con Trump y con nuestros socios, vamos a aumentar las sanciones y la ayuda militar para la defensa de Ucrania y presionar así a Rusia a la mesa de negociaciones".