Exteriores suma otro español muerto en los terremotos de Venezuela: ya son 35 fallecidos en la tragedia

Personas caminan este sábado frente a edificios afectados por los terremotos ocurridos en Venezuela

Los detalles Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a laSexta que todavía hay 140 desparecidos y 11 los localizados bajo los escombros "que centran los esfuerzos de los equipos de rescate".

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado la cifra de españoles fallecidos en Venezuela a 35, tras un doble terremoto ocurrido la semana pasada. Además, hay 140 desaparecidos y 11 nacionales han sido encontrados bajo los escombros, lo que concentra los esfuerzos de rescate. Las líneas de emergencia consular están abiertas y se han atendido más de 2.600 llamadas. Venezuela ha reportado 2.954 muertos y 16.592 heridos, con daños en más de 800 edificios. Las autoridades han informado de 16.389 personas sin hogar, atendido a 83.793 familias y distribuido alimentos a gran escala.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a laSexta la nueva actualización de datos de la tragedia en Venezuela, elevando en un fallecido español que ya sitúa en 35 los nacionales muertos por el doble terremoto sucedido durante la pasada semana.

En este nuevo balance, Exteriores también ha detallado que todavía hay 140 desaparecidos tras la tragedia y que son 11 los nacionales localizados bajo los escombros "que centran los esfuerzos de los equipos de rescate".

Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

De hecho, hasta ahora la sala de crisis del Ministerio ha atendido hasta 1052 llamadas. Por su parte, el Consulado ha atendido hasta 1604 llamadas, según han detallado las citadas fuentes.

Por su parte, Venezuela ha elevado a 2.954 el número de muertos y a 16.592 el de heridos en el último balance oficial de víctimas a causa de los potentes terremotos registrados en el país de hace una semana. Los seísmos, de magnitud 7,5 y 7,2, han causado además importantes daños en más de 800 edificios.

Entre las víctimas, además, hay 16.389 personas que han perdido sus casas según cuentan las autoridades del país. Además, han informado de que se ha atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.

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