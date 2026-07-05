Ahora

Nuevo balance

Exteriores suma otro español muerto en los terremotos de Venezuela: ya son 35 fallecidos en la tragedia

Los detalles Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a laSexta que todavía hay 140 desparecidos y 11 los localizados bajo los escombros "que centran los esfuerzos de los equipos de rescate".

Personas caminan este sábado frente a edificios afectados por los terremotos ocurridos en Venezuela Personas caminan este sábado frente a edificios afectados por los terremotos ocurridos en VenezuelaAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a laSexta la nueva actualización de datos de la tragedia en Venezuela, elevando en un fallecido español que ya sitúa en 35 los nacionales muertos por el doble terremoto sucedido durante la pasada semana.

En este nuevo balance, Exteriores también ha detallado que todavía hay 140 desaparecidos tras la tragedia y que son 11 los nacionales localizados bajo los escombros "que centran los esfuerzos de los equipos de rescate".

Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

De hecho, hasta ahora la sala de crisis del Ministerio ha atendido hasta 1052 llamadas. Por su parte, el Consulado ha atendido hasta 1604 llamadas, según han detallado las citadas fuentes.

Por su parte, Venezuela ha elevado a 2.954 el número de muertos y a 16.592 el de heridos en el último balance oficial de víctimas a causa de los potentes terremotos registrados en el país de hace una semana. Los seísmos, de magnitud 7,5 y 7,2, han causado además importantes daños en más de 800 edificios.

Entre las víctimas, además, hay 16.389 personas que han perdido sus casas según cuentan las autoridades del país. Además, han informado de que se ha atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Moreno toma posesión como presidente de la Junta: "A veces, los acuerdos no le gustan ni siquiera a las partes que las firman"
  2. Vito Quiles, tras denunciar un asalto al despacho de su abogado: "Si tiene que ver conmigo, emprenderé acciones legales"
  3. Trump eclipsa el Día de la Independencia en EEUU con un discurso MAGA centrado en el "cáncer" comunista: "Hay que extirparlo"
  4. Estabilizado el incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona) tras arrasar 2.300 hectáreas
  5. Venezuela sigue removiendo escombros tras 10 días del doble terremoto: "No dejen de buscar a sus seres queridos"
  6. La música vuelve a darles 'play': CDs y vinilos, en cifras de venta récord durante 2025