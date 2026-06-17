La Reserva Federal de EEUU mantiene los tipos de interés pese a los máximos de inflación por la guerra de Irán

Los detalles El presidente de EEUU, Donald Trump, nominó a Warsh para que fuera nuevo presidente del organismo con la idea de que impulsara políticas de mayor flexibilización después de criticar con dureza a su antecesor en el cargo, Jerome Powell

Kevin Warsh debutó como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos presidiendo su primera junta de política monetaria, donde se decidió mantener los tipos de interés entre el 3,5% y el 3,75%. Esta decisión se tomó en un contexto de alta inflación, influenciada por la guerra de Irán, con una tasa interanual del 4,2% en mayo. Donald Trump nominó a Warsh con la intención de implementar políticas de flexibilización, pero la situación económica, marcada por el cierre del estrecho de Ormuz y la resiliencia del mercado laboral, llevó a mantener los tipos. El informe trimestral del FOMC refleja un consenso mayoritario en mantener los tipos actuales, mientras la economía estadounidense sigue expandiéndose a un ritmo sólido.

Este miércoles, Kevin Warsh se estrenaba como presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos presidiendo su primera junta de política monetaria. En ella, se ha tomado una decisión: no mover los tipos de interés. Así, se mantienen sin cambios en una horquilla que baila entre el 3,5% y el 3,75%.

Kevin Warsh ha llegado al cargo en un momento en que la inflación sigue elevada por la guerra de Irán. Dada la actual presión al alza sobre los precios, hay que recordar que la inflación en mayo fue del 4,2% interanual; la Junta de Gobernadores al completo votó por unanimidad mantener el referencial sin cambios. Todo, tras dos días de reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed.

El presidente de EEUU, Donald Trump, nominó a Warsh para que fuera nuevo presidente del organismo con la idea de que impulsara políticas de mayor flexibilización después de criticar con dureza a su antecesor en el cargo, Jerome Powell. Sin embargo, la tesitura económica en Estados Unidos, marcada por los efectos del cierre del estrecho de Ormuz y también la resiliencia del mercado laboral, ha llevado a la Junta de Gobernadores a adoptar la decisión unánime de no abaratar el precio del dinero.

Además, el propio Powell ha permanecido en la Junta de Gobernadores -algo poco habitual para un expresidente de la Fed- y por ello sigue contando con derecho a voto.

A su vez, el banco central ha publicado este miércoles su informe trimestral de proyecciones económicas, que muestra que de 18 miembros del FOMC que brindaron datos para el documento, solo uno apuesta por bajar los tipos de interés por debajo del 3,5% este año. Otros ocho se inclinan por mantenerlos en su nivel actual, y tres consideran que deberían subirse y situarse entre el 4 y el 3,75% para cuando acabe el año. Cinco se mostraron a favor de incrementar el precio del dinero por encima del 4% en este 2026, y uno por situarlo entre el 4,5 y 4,25%.

El FOMC apuntó en un comunicado publicado al término de la reunión que la actividad económica en EEUU se está expandiendo a un ritmo sólido, "a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Oriente Medio". El texto indica que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital en la primera economía mundial se mantienen "fuertes" y que el aumento del empleo "ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado" (en mayo se crearon 149.000 nuevos puestos y el mes acabó con 66.0000 desempleados menos).

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