Guillermo Fesser explica el origen del conflicto entre Trump y Jerome Powell: "Es un chivo expiatorio"

El presidente estadounidense se ha enfrentado al responsable de la Reserva Federal, Jerome Powell. El corresponsal Guillermo Fesser analiza en El Intermedio esta cuestión y señala por qué se ha producido este conflicto.

Donald Trump no ha dudado en enfrentarse al responsable de la Reserva Federal, Jerome Powell. El corresponsal Guillermo Fesser considera que este no es más que un "chivo expiatorio" ya que busca acusarle de ser el responsable de la falta de poder adquisitivo de los ciudadanos.

"Todo el mundo se queja de que los precios siguen subiendo y culpa a Powell por negarse a bajar los tipos de interés", indica el periodista. Fesser expone que los tres últimos expresidentes de la Reserva Federal estadounidense han emitido una carta abierta en la que recuerdan es "un organismo independiente para evitar esas presiones que estamos viendo que ejerce Trump".

Además, también han indicado que las presiones políticas que han ejercido a los directores de los Bancos Centrales de otros países "han terminado siempre en catástrofes económicas para esos países".

Powell "ha declarado que esto va de que si la Reserva Federal puede tomar decisiones basadas en la economía real o tiene que tomarlas por presiones e intimidaciones de la Cass Blanca". El periodista afirma que Trump "está empeñado en bajar los tipos de interés" y que, ante la negativa de Powell ha decidido acusarle de corrupción.

"La fiscal general del Estado, Pam Bondi, ha abierto una investigación criminal por irregularidades, dice, en la remodelación del Banco Central", expone Fesser, "un proyecto de 2.500 millones que, desde el principio, ha estado auditado por el Congreso".

El periodista, además, afirma que las acusaciones de Trump contra Powell son "una tontería" y que para demostrarlo "basta con ver una foto de la Casa Blanca actual, con el ala este derruida". "Una cosa que Trump ha hecho sin pedir permiso", concluye, "algo que responde a las declaraciones de Trump de que 'la ley a él no le afecta' y que 'solo tiene que responder ante Dios'".

