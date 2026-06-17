Primer G7 con los líderes de acuerdo: reconocen la integridad territorial de Ucrania y coinciden en el "buen acuerdo" EEUU-Irán

Los detalles El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lanzado un mensaje claro: "Ucrania avanza, Rusia retrocede". Muestra así la unanimidad de los líderes mundiales en seguir apoyando a Ucrania frente a la guerra de invasión de Rusia.

La cumbre del G7 en Francia concluyó con un logro histórico de unanimidad, destacando el apoyo a Ucrania frente a Rusia. Emmanuel Macron, anfitrión y presidente francés, subrayó que "Ucrania avanza, Rusia retrocede", y los líderes mundiales reafirmaron la integridad territorial de Ucrania. Además, se celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para finalizar la guerra en Oriente Medio, calificado por Macron como un "muy buen acuerdo". Donald Trump, protagonista de la cumbre, se autoproclamó "el jefe" y elogió a Narendra Modi. Macron expresó confianza en Trump, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, mostró desagrado por sus declaraciones.

Este miércoles se ha dado por concluida la cumbre del G7 que se estaba celebrando en Francia. Lo ha hecho con un broche de oro porque, por primera vez en la historia de estas reuniones, en una cumbre del G7 hay unanimidad. Europa ha vuelto a ponerse de acuerdo y ha arrastrado o incluido a Donald Trump en que hay que estar siempre del bando de Ucrania, no del de Rusia.

O como ha dicho Emmanuel Macron, el presidente francés y anfitrión en este G7: "Ucrania avanza, Rusia retrocede". Porque en una declaración conjunta, los líderes mundiales han reconocido la integridad territorial de Ucrania. "El apoyo de este grupo a Ucrania es más fuerte que nunca", ha asegurado el canciller de Alemania, Friedrich Merz. Política aparte, o no.

Y ha habido más, porque también se han mostrado conformes, todos, con el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Macron ha calificado este miércoles de "muy buen acuerdo" el pacto alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que ha sido recibido con el "beneplácito unánime" de los líderes del G7. Durante la rueda de prensa final de la cumbre de tres días, Macron ha reconocido que el acuerdo, que está previsto que se firme este viernes en Suiza, "no resuelve todos los problemas de inmediato". Además ha pedido a todas las partes para que actúen con responsabilidad y lo respeten, empezando por Irán, pero también Hizbulá e Israel.

Trump: "Soy el jefe"

En la tarde de este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado reunido con su homólogo indio, con Narendra Modi, y se ha mostrado encantado. Tanto que no ha dudado en ensalzar su tremendo atractivo. "Es un hombre de lo más hermoso, tanto que parece un ángel", ha llegado a decir Trump.

Y es que, parece que Trump estaba contento. Hasta sus periodistas le han caído bien. "Me gusta este tío, ¿sabes quién es? Tus periodistas son mucho más amables que los míos".

Trump está siendo el gran protagonista de esta cumbre sobre la que se autoproclama "el número uno". "Soy el jefe", ha mantenido. Unas palabras que no le han hecho mucha gracia al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Más adulador con el estadounidense ha sido el anfitrión. Porque Macron ha afirmado: "Siempre me he fiado de Trump, nunca ha habido recelo, siempre nos hemos hablado claro".

Declaraciones que no todas se hacen ante los micros. En el G7 hay que ampliar el oído. Solo así puede escuchar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, decir: "Con Trump, sí" y descubrir que está confesando que Trump lo ha dejado sin helicópteros.

O que el canadiense Mark Carney busca algo de Trump. "Pensé que realmente te gustaría eso", se le ha podido escuchar pronunciar.

Un G7 con fotos, muchas fotos de familia. Tantas instantáneas que uno acaba mareado, desubicado y necesitando ayuda del anfitrión para saber a dónde ir.

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