La reina Mette-Marit de Noruega no participará en actos oficiales hasta el próximo verano por sus problemas de salud

El contexto Mette-Marit fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica en 2018, una dolencia que fue empeorando hasta que el pasado 5 de junio fue incluida en la lista de espera para recibir un pulmón. Fue operada 12 días después.

La reina Mette-Marit de Noruega, en rehabilitación tras un trasplante de pulmón, no participará en actos oficiales hasta el próximo verano, según la Casa Real. Diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica en 2018, su estado se agravó hasta necesitar un trasplante en junio. Operada en Oslo, fue dada de alta en julio y asistió al funeral del rey Harald V en septiembre. Además de sus problemas de salud, enfrenta la polémica por su relación con Jeffrey Epstein y la condena de su hijo Marius por violación. Haakon VIII retomará su agenda el viernes, mientras que la princesa Ingrid Alexandra regresará a sus estudios en Australia en febrero.

La reina Mette-Marit de Noruega, que continúa con su rehabilitación tras ser sometida en junio a un trasplante de pulmón, no participará en actos oficiales hasta el próximo verano, según informa la Casa Real de este país escandinavo.

"Su majestad la reina continúa en rehabilitación después del trasplante de pulmón y, en principio, no tendrá programa oficial hasta el próximo verano", consta en un comunicado de la Casa Real, que recuerda que el luto oficial de un mes decretado desde el funeral del rey Harald V, celebrado el 9 de septiembre, finalizará este viernes.

Mette-Marit, de 53 años, fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica en 2018, una dolencia que fue empeorando lentamente hasta que el pasado 5 de junio la entonces princesa heredera fue incluida en la lista de espera para recibir un pulmón debido a la gravedad de su estado.

Fue operada 12 días después en el Hospital del Reino de Oslo, sin haber recibido ningún trato privilegiado con respecto al resto de ciudadanos noruegos, según la Casa Real. Mette-Marit fue dada de alta a mediados de julio y estuvo presente en el funeral de Harald V, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, y días después, en el de la princesa Astrid, hermana mayor de éste.

Además de a sus problemas de salud, Mette-Marit también ha tenido que enfrentarse el último año a las nuevas revelaciones sobre la relación de amistad que mantuvo con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, sobre el que ha dicho que "no sabía que fuera un delincuente sexual ni un maltratador".

Y su hijo Marius, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon VIII, está en prisión domiciliaria tras ser condenado el pasado 15 de junio a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, en una sentencia que ha sido recurrida.

La Casa Real informa además de que Haakon VIII reanudará su programa a partir del viernes, aunque no se organizarán ni viajes oficiales ni visitas de Estado este otoño e invierno.

La princesa heredera, Ingrid Alexandra, regresará a Australia en febrero para continuar con sus estudios de economía política y relaciones internacionales en la Universidad de Sídney, informó la Casa Real.

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