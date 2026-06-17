La princesa Mette Marit se somete con éxito a un trasplante de pulmón

La princesa Mette-Marit de Noruega en una imagen de archivo

Los detalles La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, evoluciona favorablemente tras someterse a un trasplante de pulmón que, según la Casa Real, ha sido un éxito. Permanecerá ingresada varias semanas mientras completa su recuperación y rehabilitación.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, se ha sometido con éxito a un trasplante de pulmón, según informó la Casa Real noruega. Arnt Fiane, cirujano cardiotorácico del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet, confirmó que el procedimiento ha sido exitoso hasta el momento. Mette-Marit permanecerá ingresada durante las próximas semanas para ajustar la medicación y vigilar posibles complicaciones, según explicó Are Holm, especialista en neumología. El príncipe heredero Haakon modificará su agenda para acompañar a su esposa durante su recuperación. La Casa Real ofrecerá una actualización sobre su estado al recibir el alta.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, se ha sometido con éxito a un trasplante de pulmón, según informó este miércoles la Casa Real noruega.

"El trasplante de pulmón ha sido un éxito hasta el momento", afirmó Arnt Fiane, cirujano cardiotorácico y director del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet, citado en un comunicado oficial.

Mette-Marit permanecerá ingresada durante las próximas semanas, conforme al protocolo habitual para este tipo de intervenciones. "Se trata de un procedimiento rutinario destinado a ajustar la medicación, vigilar posibles complicaciones y llevar a cabo la rehabilitación", explicó Are Holm, catedrático de Medicina de la Universidad de Oslo y especialista en neumología del Rikshospitalet.

Por su parte, el príncipe heredero Haakon modificará su agenda oficial para acompañar a su esposa durante el proceso de recuperación.

La Casa Real indicó que ofrecerá una nueva actualización sobre el estado de salud de la princesa cuando reciba el alta hospitalaria.

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