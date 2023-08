El accidente aéreo en el que habría muerto Yevgeny Prigozhin, líder del Grupo Wagner, no ha sorprendido al presidente estadounidense, Joe Biden, que, aunque no ha responsabilizado directamente al presidente ruso, sí ha deslizado que "no sucede mucho en Rusia sin que Putin esté detrás".

"No sé a ciencia cierta qué pasó, pero no estoy sorprendido", valoraba el mandatario demócrata, quien, a preguntas de la prensa, agregaba: "No ocurre mucho en Rusia sin que Putin esté detrás, pero no sé lo suficiente para saber la respuesta".

Más directo ha sido el asesor de la Presidencia ucraniana Mykhailo Podolyak, que ha aseverado que "es obvio que Putin no perdona a nadie" y que Prigozhin firmó una "sentencia de muerte" para sí mismo cuando creyó en las garantías del presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko y en la palabra del propio mandatario ruso, tras el motín que encabezó contra el Kremlin en junio.

Para Podolyak, la "eliminación" de Prigozhin "es una señal de Putin a las élites rusas", a quienes envía el mensaje de que "la deslealtad equivale a la muerte".

Reacciones internacionales

Por su parte, el portavoz del Gobierno francés, Olivier Véran, ha apuntado que no conocen aún las circunstancias del accidente aéreo, pero ha reconocido que pueden tener "dudas razonables". Prigozhin, ha resaltado, "era el hombre que hacía el trabajo sucio de Putin" y deja tras de sí "un terrible desastre" en muchos lugares del mundo, incluida África y Ucrania. "Sus acciones eran inseparables de las políticas de Putin, que le confió la responsabilidad de perpetrar estos abusos al frente del Grupo Wagner", ha remachado.

A su vez, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha apuntado que debemos temer que Rusia "con o sin Wagner" continuará con su "cínico juego" en Ucrania y África. "No debemos olvidar que Prigozhin y Wagner son responsables de crímenes horrendos contra el pueblo ucraniano y en un país detrás de otro en África", ha aseverado.

La primera ministra estonia, Kaja Kallas, ha señalado que "si es cierto", lo ocurrido "muestra que Putin eliminará a sus oponentes y eso asusta a cualquiera que esté pensando en expresar opiniones diferentes a las suyas".