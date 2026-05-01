"No quiero verme diez kilos más gordo": la razón 'de peso' por la que Trump afirma que no lleva chaleco antibalas

El contexto Tras sufrir su tercer intento de asesinato en menos de dos años, el presidente ha lanzado un chascarrillo ante la pregunta de si se ha planteado llevar protección bajo el traje.

Donald Trump ha sido blanco de tres intentos de asesinato en menos de dos años. El primero ocurrió en Pensilvania, el segundo en un campo de golf en Florida y el tercero durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton de Washington. A pesar de ser el presidente más atacado en la historia de EE.UU., Trump ha confesado no usar chaleco antibalas, argumentando que no quiere parecer más gordo. En el último atentado, un hombre armado intentó acceder al evento, disparando a un agente que se salvó gracias a su chaleco antibalas. Trump y JD Vance fueron evacuados por el Servicio Secreto.

Donald Trump ha sufrido tres intentos de asesinato en menos de dos años. El primero, en un acto en Pensilvania, le dio en toda la oreja; el segundo, en Florida, en un campo de golf con un tirador oculto entre los arbustos; el tercero, en Washington, en el hotel Hilton durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. A pesar de todo, y de ser el presidente al que más veces han intentado matar en la historia del país, el republicano ha reconocido que no lleva chaleco antibalas.

Así lo ha admitido en el Despacho Oval, después de que un periodista le preguntara si habían hablado de que llevase protección bajo el traje y la corbata tras otro intento de asesinato. Su razón, muy 'Trump'.

"No lo llevo. No sé si podría soportar verme diez kilos más gordo", ha expresado en la Casa Blanca ante las risas de los allí presentes.

Y ha ido un paso más allá: "Si quieres subir diez o doce kilos de peso puedes comprarte un chaleco".

Todo, después del atentado contra su vida en el hotel Hilton. En un lugar en el que se encontraba celebrando la cena de corresponsales de la Casa Blanca en la primera vez que asistía a este evento con los medios de comunicación con los que tantos rifirrafes ha tenido.

Al comienzo del convite, un hombre armado con una escopeta trató de acceder al recinto, llegando a disparar a un agente al que hirió y que se salvó gracias a lo que Trump llamó "un chaleco antibalas de gran calidad". Uno que él parece no querer usar por motivos estéticos.

Según el Departamento de Justicia, el agente disparó hasta cinco veces contra Cole Allen, el sospechoso del asalto, después de que usase supuestamente su escopeta para tratar de llegar a la cena donde estaban tanto Trump como JD Vance, evacuados por el Servicio Secreto una vez comenzó el tiroteo.

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