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Intento de asesinato

De la evacuación de Trump a la detención del asaltante del Hilton: el nuevo atentado contra el presidente, en imágenes

El contexto Un hombre armado con una escopeta trató de acceder al evento en el que el republicano celebraba la que iba a ser su primera cena de corresponsables de la Casa Blanca.

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Donald Trump ha sufrido un nuevo intento de asesinato. Ha sufrido el que es su tercer intento de asesinato en menos de dos años. Ahora, tras Pensilvania y Florida, ha sido en Washington. Ha sido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en el hotel Hilton, a la que un hombre trató de acceder armado con una escopeta.

"Nunca me dijeron que ser presidente era una profesión tan peligrosa", ha expresado el republicano después de los hechos. Después de que el Servicio Secreto actuara con gran premura y les evacuara tanto a él como a la primera dama y al resto de miembros del Gobierno presentes en el evento.

Y es que sobre ellos ha tenido Trump unas palabras: "El hombre fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez", ha afirmado un Trump que confirma que uno de los agentes "resultó herido de bala".

Todo, tras escucharse según cuenta EFE al menos tres detonaciones fuera del salón de baile. Lejos, como afirma el presidente, de donde él se encontraba. El tirador, al que define como "un loco", está vivo, hospitalizado y bajo vigilancia.

Mientras, Trump ha compartido imágenes de lo sucedido en el Hilton en 'Truth Social', en una red social en la que el presidente ha mostrado el momento del arresto del sospechoso y también vídeos de la actuación del servicio secreto.

Y también un mensaje. Uno en el que ha hablado de lo sucedido: "Las fuerzas del orden nos han solicitado que abandonemos las instalaciones de acuerdo con el protocolo, algo que haremos de inmediato. Todos los miembros del Gobierno están en un perfecto estado de salud".

El evento, el primero de este tipo al que acudía Trump tras boicotearlo en su primer mandato en un claro reflejo de su tensa relación con la prensa, será reprogramado en un "plazo de 30 días", ha informado el presidente.

Es el tercer intento de asesinato que Trump sufre en menos de dos años. En el primero, en Pensilvania, un francotirador logró alcanzarle en la oreja durante un mitin con motivo de las elecciones presidenciales; en el segundo, un tirador trató de atentar contra su vida mientras jugaba al golf en Florida.

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