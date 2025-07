Trump insiste en los "errores de seguridad" un año después de su atentado en Pensilvania

Hace un año, Donald Trump sobrevivió a un atentado en Butler, Pensilvania, durante un mitin de su campaña presidencial. A pesar de resultar herido leve, el presidente ha expresado satisfacción con la investigación, aunque insiste en que hubo "errores de seguridad" que podrían haber evitado el ataque. El Servicio Secreto suspendió a seis agentes por fallos relacionados con el incidente, en el que el tirador, Thomas Matthew Crooks, disparó a Trump, rozándole la oreja y matando a un asistente. Informes del FBI y el Servicio Secreto confirmaron fallos en la protección. Trump, satisfecho con las investigaciones, insiste en que el atentado no debió ocurrir y destaca su gestión presidencial.

Ha pasado un año desde que Donald Trump sufriera un atentado en Butler, Pensilvania, pero el presidente estadounidense no olvida. El republicano, que resultó herido leve entonces, se ha mostrado "satisfecho" con la investigación en el aniversario del ataque, pero ha vuelto a insistir en que hubo "errores de seguridad" que podrían haberlo impedido.

"Quedé satisfecho en términos de la trama mayor, del plan mayor y tengo gran confianza en estas personas. Los conozco y son muy talentosos, muy capaces. Tuvieron un mal día y creo que lo admitirán", ha aseverado en una entrevista con 'Fox News'.

El líder republicano considera que el intento de asesinato "no debió haber pasado". Todo ello precisamente una semana después de que el Servicio Secreto de Estados Unidos suspendiera a seis agentes por fallos de conducta relacionados con incidente, que ocurrió durante un mitin de Trump en la campaña presidencial.

El tirador, Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, le disparó con un rifle de asalto. Una de las balas rozó la oreja derecha del mandatario y mató a un miembro del público antes de que las autoridades abatieran al responsable. Además, un informe interno del Servicio Secreto publicado en septiembre concluyó que los fallos de seguridad del órgano de élite, encargado de vigilar a los presidentes y figuras políticas de primer nivel, fueron también responsables.

Así, el presidente ha explicado que le entregaron "numerosos" informes sobre el atentado, por parte del FBI, el Servicio Secreto y la actual fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien, en su opinión, "está haciendo un trabajo fantástico", sin embargo señaló que las autoridades que se encargaban de su protección cometieron errores.

Su imagen, un símbolo

"Me han informado y estoy satisfecho con eso. Debieron haber añadido a alguien en el edificio, ese fue un error. Debieron haber tenido comunicación con la Policía Local. No estaban enlazados y debieron haberlo estado. Así que se cometieron errores y esto no debería haber pasado", ha indicado.

El atentado se produjo en vísperas de la convención republicana que confirmó a Trump como candidato de ese partido para las presidenciales de noviembre de 2024 y su foto con el puño en alto en señal de victoria se convirtió en una imagen que enalteció su figura.

El mandatario ha dicho ahora que, a pesar de que ser presidente "es un trabajo muy peligroso, no habría tomado una decisión diferente" y ha insistido en enaltecer su gestión como presidente de EEUU. "Nos está yendo muy bien. El país está de vuelta y, como lo he estado diciendo, tenemos el país más en boga del mundo", ha sentenciado.