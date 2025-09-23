Quién es Larry Fink, uno de los hombres más poderosos del mundo y que se ha reunido (varias veces) con Sánchez

Los detalles Fink, el primer ejecutivo de Black Rock, el mayor fondo de inversión del mundo, es un hombre acostumbrado a ser reclamado por jefes de Estado y de Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con Larry Fink, CEO de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo. Aunque no hay imágenes de este encuentro, Sánchez ya se ha reunido con él en varias ocasiones. Fink es conocido por su capacidad para acceder a líderes mundiales, y su empresa gestiona casi 11 billones de euros en activos, lo que equivale a ocho veces el PIB de España. En Francia, BlackRock es el principal accionista de un tercio de las empresas cotizadas, y en España posee acciones en más de 70 empresas, incluyendo un 20% en Naturgy.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en las últimas horas con Larry Fink, uno de los hombres más poderosos del mundo, el primer ejecutivo de Black Rock, el mayor fondo de inversión del mundo. De esa reunión no hay imagen, pero Sánchez ya se ha visto con él en numerosas ocasiones. Precisamente Fink es un hombre acostumbrado a ser reclamado por jefes de Estado y de Gobierno.

Ha estrechado la mano de prácticamente todos los líderes mundiales y tiene una forma muy concreta de llegar a ellos. "Cuando aparece alguien que es nuevo en su rol, como un nuevo primer ministro, simplemente paso el tiempo con ellos. Y a partir de ahí, tienes acceso a la información que quieras", llegó a decir en agosto de este año.

Pero porque Larry Fink es una de las personas más poderosas del mundo y ellos lo saben. Por eso le preguntan, por eso se reúnen con él, porque hablar con Larry Fink, CEO de BlackRock, es ir un paso por delante.

Su empresa es el mayor fondo de inversión del mundo. En el segundo trimestre de 2025, ha llegado a gestionar casi 11 billones de euros en activos, el equivalente a ocho veces el PIB de España. Y su líder, Larry Fink, es considerado por muchos como uno de los grandes poderes mundiales en la sombra.

Le hemos visto a la altura de las presidentas del Banco Central Europeo o del Fondo Monetario Internacional, y sus opiniones son incluso más escuchadas. Porque en Francia, por ejemplo, es el principal accionista de un tercio de sus empresas que cotizan en bolsa.

En España posee acciones en más de 70 empresas por un valor de casi 40.000 millones de euros. Tiene en torno a un 5% de nuestros principales bancos y recientemente ha entrado también en nuestras principales compañías energéticas con incluso un 20% en Naturgy. Directa o indirectamente, a través de BlackRock o de fondos que ella controla, Larry Fink posee el control de medio mundo.