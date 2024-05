La Corte Penal Internacional (CPI) se prepara para emitir una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la guerra en Gaza. Por su parte, Israel está tratando de impedir que la Corte Penal Internacional emita órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de defensa, Yoav Gallant, y altos oficiales militares.

Tal ha sido el pánico que se ha creado en Tel Aviv que el país ha pedido ayuda a Estados Unidos para que trate de impedirlo. Pero ¿Qué pasaría si esto pasase? ¿Quién se vería afectado y cómo? ¿Podrían investigar también a los ciudadanos israelíes?

¿A quiénes afectaría?

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, encabezaría esa lista, aunque ya ha dejado claro que no reconoce a la corte ni esta supuesta orden de detención. También involucraría, según la prensa israelí, a su ministro de Defensa, Yoav Galant y al jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi. Todos ellos encargados de las operaciones dentro de la Franja de Gaza que dejan casi 35.000 palestinos asesinados.

¿Qué supondría?

De salir adelante la orden de arresto, si los investigados viajan a cualquiera de los 124 países que reconocen a este tribunal, podrían ser arrestados. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, por ejemplo, se ha mantenido al margen de la mayoría de reuniones internacionales desde que la corte emitiera una orden de arresto en su contra y para evitarlo solo viaja a países que, como el Kremlin, no la reconocen.

¿Puede investigar a ciudadanos israelíes?

Los ciudadanos israelíes también podrían ser investigados, aunque solo si esos individuos son sospechosos de haber cometido desde una posición de poder un genocidio, crímenes de guerra o contra la humanidad.

De hecho, la Corte Penal Internacional solo puede tomar medidas si los propios Estados no pueden o no quieren procesar esos crímenes. Es relevante, también, la presión y el apoyo de quienes sí reconocen la institución. Estados Unidos, por ejemplo, ya ha demostrado su disconformidad ante esta posible investigación sobre la actuación de su aliado.

EEUU se muestra en contra

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, calificó este martes de "vergonzosa" la posibilidad de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) acabe emitiendo una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por las supuestas violaciones del Derecho Internacional en la Franja de Gaza a raíz de la ofensiva contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Es vergonzoso que el TPI al parecer esté planeando emitir órdenes de detención infundadas e ilegítimas contra el primer ministro israelí y otros altos funcionarios israelíes", aseguró Johnson a través de un comunicado.

El congresista republicano aseguró que esta acción "ilegal" socavaría los intereses de seguridad y soberanía estadounidenses debido a que podría incluso llevar a la emisión de órdenes de detención contra políticos, diplomáticos y personal militar de Estados Unidos.

Así, el Departamento de Estado subrayó que el TPI no tiene jurisdicción sobre la ofensiva militar lanzada por Israel sobre la Franja de Gaza, y es que Israel no es firmante del Estatuto de Roma y, por tanto, no es parte del TPI ni reconoce su jurisdicción; sin embargo, Palestina está admitida como miembro desde 2015.