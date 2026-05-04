Putin, más paranoico que nunca: vive obsesionado con que quieren matarlo y pasa semanas en búnkeres acondicionados para él

Los detalles El presidente ruso y su familia han dejado de acudir a sus residencias habituales y han reforzado su seguridad, según ha desvelado un dossier de la inteligencia europea publicado por la 'CNN'.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, está obsesionado con la posibilidad de ser asesinado o sufrir un golpe de Estado, según el 'Financial Times' y un informe de inteligencia europea al que accedió la 'CNN'. Putin pasa semanas en búnkeres y el Kremlin ha reforzado su seguridad, incluyendo videovigilancia y restricciones en el uso de móviles. Las visitas a Putin se han reducido drásticamente y él y su familia evitan sus residencias privadas. De cara al Día de la Victoria, se cortará el acceso a Internet en Moscú para prevenir ataques con drones. Además, hay preocupación por un posible golpe liderado por Shoigu, quien tiene influencia en el Kremlin. La situación económica y la guerra en Ucrania mantienen a Putin absorbido y paranoico.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, vive obsesionado con que quieren matarlo y con que puede haber un intento de golpe de Estado, según publican medios como el 'Financial Times'. Además, la 'CNN' ha tenido acceso a un informe de la inteligencia europea en el que se señala que el líder del Kremlin pasa semanas enteras encerrado en un búnkeres acondicionados por él.

El mismo dossier señala que el Kremlin está reforzando todos los protocolos de seguridad en torno al presidente por el creciente temor a que sufra un atentado. Además de instalar videovigilancia en todos los lugares a los que acude Putin, en los últimos meses ha habido una reducción drástica de las visitas y tanto él como su familia han dejado de viajar a sus residencias privadas.

Por si fuera poco, las personas que están en su entorno tienen prohibido utilizar móviles con conexión a Internet y solo les dejan acercarse al líder ruso con un Nokia 3210. Asimismo, cualquier visitante tiene que pasar múltiples chequeos de seguridad.

Y a partir de este martes, y de cara al 9 de mayo, el Día de la Victoria, se va a cortar el acceso a Internet para evitar que los drones ucranianos puedan utilizar la conexión, la ubicación GPS y la triangulación de las antenas para golpear Moscú. Hace unos días, Putin estuvo en San Petersburgo y en su visita de siete horas ya dejó a toda la ciudad sin Internet.

Sin embargo, no es solo una cuestión de riesgo de atentado, sino que también hay inquietud sobre la posibilidad de un golpe de Estado y se cita un nombre expresamente: Shoigu. Quien fuera su ministro de Defensa, tiene en la actualidad influencia dentro del Kremlin, del servicio del estamento militar y podría barajarse como un sustituto.

En la actualidad, en el país hay mucha preocupación por la situación económica, aunque especialmente la hay por la guerra de Ucrania y Putin está completamente absorbido por el conflicto y paranoico con su posible asesinato.

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