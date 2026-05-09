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Su última excentricidad

Inaugurada una estatua dorada de Trump de 4,5 metros de altura en su club de golf en Florida

Los detalles La escultura ha sido financiada por unos inversores en criptomonedas, quienes pagaron 300.000 dólares por su construcción.

Imagen de la estatua de Trump inaugurada en su campo de golf de FloridaImagen de la estatua de Trump inaugurada en su campo de golf de FloridaAgencia EFE

Después de que el aeropuerto de Palm Beach fuera 'rebautizado' con su nombre hace un mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posee desde esta semana una estatua dorada de 4,5 metros de altura en su club de golf del sur de Florida, continuando así con la excentricidad por la que se ha caracterizado su segundo mandato.

La estatua fue inaugurada durante una ceremonia el jueves en Doral, una localidad al oeste de Miami, por el pastor Mark Burns, quien aseguró en X que la escultura "es un símbolo de resiliencia, libertad, patriotismo, fuerza y fuerza de voluntad para seguir luchando por el futuro de América". "También se erige como un recordatorio de la mano de Dios y su protección sobre la vida del presidente Trump. Una y otra vez, cuando su vida estuvo amenazada, la misericordia de Dios prevaleció", ha añadido.

La escultura representa al presidente estadounidense de pie y con el puño derecho en alto, similar a la pose que adoptó tras el intento de asesinato en un acto de campaña en julio de 2024 en Pensilvania. Además, se encuentra apoyada sobre un enorme pedestal de unos dos metros que eleva la estructura por encima de los seis metros.

La imagen de Trump ha sido objeto de varias iniciativas para ganar dinero, y acabó siendo financiada por un grupo de inversores en criptomonedas que pagó 300.000 dólares, según ha informado 'The New York Times'.

El propio Trump se hizo eco este jueves de la inauguración de la estatua en su plataforma Truth Social, donde expresó que había sido colocada allí "por patriotas estadounidenses". Aunque no participó presencialmente en el evento, el pastor Mark Burns dijo que el presidente lo llamó durante la ceremonia y se dirigió a los asistentes.

Esta estatua se erige un mes y medio después de que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmara una ley para rebautizar el actual aeropuerto de Palm Beach en honor a Trump, quien tiene su residencia en Mar-a-Lago, ubicada en esa misma localidad.

El tercer hijo de Trump, Eric Trump, compartió el pasado miércoles en X el logotipo oficial del ahora conocido como Aeropuerto Internacional Donald J. Trump. Y es que el mandatario y los republicanos han hecho múltiples esfuerzos por rebautizar instituciones con su nombre en su segundo paso por la Casa Blanca.

Es el caso del 'Trump Kennedy Center' y el 'Instituto de Paz de Trump' en Washington. El Departamento del Tesoro también anunció que la firma de Trump aparecerá en billetes del dólar, algo inédito para un presidente estadounidense en funciones, y su imagen aparecerá en una edición limitada de pasaportes por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

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