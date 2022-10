El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió hoy de una "catástrofe global" en caso de un "enfrentamiento directo" entre Rusia y la OTAN en territorio de Ucrania. "La participación de cualquier fuerza militar en un contacto directo, en un enfrentamiento directo con el Ejército ruso, es un paso muy peligroso que puede llevar a una catástrofe global", dijo Putin en una rueda de prensa al término de dos días de cumbres regionales en Astaná, la capital kazaja. En respuesta al posible despliegue de tropas aliadas en el país vecino, Putin expresó su confianza en que impere "el sentido común" entre aquellos que abogan por esa opción.

Putin hizo esta afirmación coincidiendo con el 60º aniversario de la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962, que puso a la Unión Soviética y a EEUU al borde de la Tercera Guerra Mundial. Con respecto a la OTAN, consideró "un error" la decisión de Alemania de priorizar sus obligaciones en el marco del bloque aliado a la defensa de los intereses económicos del país. "Y es que esto tiene consecuencias económicas negativas para la Eurozona, en general, y para la República Federal, en particular", dijo. El Consejo de Seguridad de Rusia, encabezado por el propio Putin, advirtió esta semana de que si Ucrania ingresa en la OTAN, "ese paso significará una escalada garantizada hasta la Tercera Guerra Mundial".

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que la movilización parcial que decretó el pasado 21 de septiembre quedará completada en "aproximadamente unas dos semanas" y que no prevé ampliarla. "Un total de 222.000 personas de 300.000 ya han sido movilizadas" y "todas las actividades de movilización concluirán en aproximadamente dos semanas", dijo Putin en rueda de prensa al término de dos días de cumbres regionales en la capital kazaja. El jefe del Kremlin destacó que no se planea ninguna movilización adicional. "Primero, el Ministerio de Defensa inicialmente propuso un número menor, no 300.000 personas. Segundo, no se planea nada adicional. El Ministerio de Defensa no ha propuesto nada en ese sentido y en un futuro previsible no veo ninguna necesidad", subrayó.

Putin precisó que actualmente 33.000 de los 222.000 movilizados se encuentran en unidades militares formativas y 16.000 en destacamentos que ya cumplen misiones de combate. Ante las numerosas denuncias de que movilizados son enviados al frente sin ninguna preparación militar, anunció que impartirá ordenes al Consejo de Seguridad de Rusia de que realice una inspección de cómo reciben instrucción los ciudadanos movilizados. "Todos los ciudadanos llamados a filas deben recibir preparación", subrayó el presidente ruso. La oficina de alistamiento de la región de Cheliábinks confirmó hoy a la agencia rusa TASS la muerte de cinco movilizados, de los que, según el servicio ruso de la BBC, que cita testimonios de familiares, ninguno recibió entrenamiento militar antes de ser enviado al frente en Ucrania.

En esta línea, el líder ruso ha afirmado que "no hay necesidad de más ataques masivos" contra Ucrania, tras los ataques ejecutados durante la última semana contra varias ciudades, incluida la capital, Kiev, en una aparente respuesta a la explosión registrada el sábado en el puente de Kerch, que conecta territorio ruso con la península de Crimea, anexionada en 2014. "Por ahora no hay necesidad de ataques masivos. Hay otras tareas", ha indicado, antes de agregar que entre los objetivos de estos bombardeos figuraban 29 instalaciones ucranianas, siete de las cuales no fueron alcanzadas. "Actuaremos contra estos objetivos. Veremos", ha manifestado el mandatario, sin dar más detalles, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.