A puñetazo limpio y dentro de una jaula: el hijo de Joe Biden reta a los hijos de Trump a un combate

¿Por qué es importante? Todo ha surgido tras una llamada del creador de contenido Andrew Callaghan, el artífice que estaría intentando organizar este inusual enfrentamiento que mezcla política, espectáculo y redes sociales.

La noticia del día desde Estados Unidos es el insólito desafío de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, a los hijos mayores de Donald Trump, Eric y Donald Trump Jr., para enfrentarse en una "pelea en jaula". Hunter ha expresado su disposición a participar si se concreta el evento, que está siendo organizado por el creador de contenido Andrew Callaghan. Esta propuesta, que mezcla política, espectáculo y redes sociales, ha captado la atención de todos, con Hunter mencionando posibles ubicaciones como Phoenix, San Diego y Albuquerque. El evento podría coincidir con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, marcando un enfrentamiento sin precedentes entre demócratas y republicanos.

La historia más loca del día llega desde Estados Unidos. El hijo de Joe Biden, Hunter Biden, ha retado a los dos hijos mayores de Donald Trump a un combate a tortas. A puñetazo limpio y dentro de una jaula. Y tal y como está EEUU no se puede descartar que esto vaya a suceder.

No sería el primer presidente o, en este caso familiar, que merodease por un ring de lucha. Trump ya lo ha hecho. Ahora, el hijo de Biden, Hunter, ha retado a Eric y Donald Trump Junior, los hijos del actual presidente, a enfrentarse en una "pelea en jaula". "Creo que está intentando organizar una pelea en jaula, yo contra Eric (Trump) y Don Jr. (Trump). Estoy 100% comprometido si lo consigue", ha dicho Hunter Biden.

Todo ha surgido tras una llamada del creador de contenido Andrew Callaghan. Él es el artífice que estaría intentando organizar este inusual enfrentamiento que mezcla política, espectáculo y redes sociales. "¡Será muy divertido! Espero verlos allí", ha afirmado el hijo del expresidente demócrata.

Lo que comenzó como un comentario en redes sociales ahora tiene a todos expectantes. "Creo que empezamos en Phoenix, luego vamos a San Diego y terminamos en Albuquerque", ha detallado, incluso, Hunter Biden.

Los estadounidenses podrían presenciar una pelea sin precedentes mientras se preparan para celebrar el 250 aniversario de la independencia del país. Biden y Trump en el ring. ¿Estaríamos ante la primera pelea —literal— entre demócratas y republicanos?

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