Una "peregrinación a Hitler" y esvásticas para felicitar la navidad: el contenido de los correos filtrados de la AfD

Las consecuencias La justicia alemana podría inhabilitar al partido, pero tendría que demostrar que los mensajes representan a la formación completa, que existe un patrón sistemático y que hay una intención real de llevar esas ideas a la práctica.

El equipo de laSexta ha accedido a correos y mensajes de miembros de Alternativa para Alemania (AfD), revelando contenidos racistas, xenófobos y referencias al nazismo. Entre ellos, un correo de 2018 del expresidente honorífico de AfD titulado "Peregrinación a Hitler" y una felicitación navideña con el saludo nazi. También hay mensajes que atacan a figuras actuales, como un funcionario que pedía cantar "Merkel, muérete". Las filtraciones incluyen conversaciones de WhatsApp donde se bromeaba sobre convertir a refugiados en bolsos. Alemania podría prohibir la AfD si se demuestra que estas conductas reflejan sus objetivos y acciones sistemáticas anticonstitucionales. Además, podrían perder financiación pública si persiguen objetivos antidemocráticos.

El equipo de laSexta ha tenido acceso a correos electrónicos y mensajes privados de miembros de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), caracterizados por contenidos racistas y xenófobos, así como referencias directas al nazismo y la figura de Hitler.

Entre los mensajes figura un correo reenviado en 2018 por el expresidente honorífico de AfD cuyo asunto era "Peregrinación a Hitler". En otra ocasión, un miembro del partido envió una felicitación navideña que incluía el saludo nazi y una esvástica.

Además, se registran mails que, aunque no hacen referencia a la época de la II Guerra Mundial, elevan el tono contra personajes que aún viven. Por ejemplo, un funcionario de Baviera pidió que se cantase diariamente la consigna de "Merkel, muérete". Igualmente, otros correos incluirían acusaciones contra un candidato local por supuestamente manipular un dispositivo Alexa para espiar el dormitorio de los inquilinos a los que había alquilado una vivienda.

Las filtraciones también recogen conversaciones de un grupo de WhatsApp integrado por miembros de una agrupación local del partido. En ellas, los participantes bromeaban con convertir a los refugiados en bolsos y botas, en una clara alusión a los crímenes cometidos en los campos de concentración nazis.

¿Puede Alemania prohibir la AfD?

La respuesta corta a la pregunta sería que sí, pero con matices. La legislación alemana contempla la posibilidad de que el Tribunal Constitucional Federal pueda prohibir partidos políticos, pero el procedimiento exige demostrar que se cumplen unas condiciones estrictas.

Para que AfD pudiera ser prohibida, no bastaría con acreditar la existencia de mensajes racistas o pronazis de algunos de sus integrantes. Habría que demostrar que esas conductas reflejan los objetivos o la actuación de la formación en su conjunto, que existe una actividad sistemática contraria al orden constitucional y que el partido tiene capacidad para llevar a la práctica sus objetivos anticonstitucionales.

Además, la legislación alemana contempla otra posible consecuencia: la exclusión de la financiación pública de partidos que persigan objetivos contrarios al orden democrático, incluso cuando no se llegue a decretar su prohibición. Esta vía también necesitaría un procedimiento y una resolución del Tribunal Constitucional.