El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional contra el cáncer del pulmón

El papa León XIV en una imagen de archivo.

El Vaticano ha informado este miércoles que los resultados de las pruebas realizadas al papa confirman que padece "un adenocarcinoma pulmonar".

Buenas noticias en torno al estado de salud del papa León XIV tras ser intervenido al semana pasada en una operación en la que los cirujanos le extirparon una parte del pulmón derecho.

El Vaticano ha informado este miércoles, en palabras del Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, que la evolución postoperatoria del Pontífice es satisfactoria.

"Hoy se han dado a conocer los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de las pruebas de biología molecular realizados sobre el material extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre", arranca el texto.

"Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada", añade.

Carbone y Margaritora confirman que una vez finalizada la "evaluación oncológica posterior", no será necesario que León XIV se someta a un "tratamiento adicional".

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